Drei Könige Gewinnspiel: Ubisoft

Mitmachen lohnt sich: Die Weihnachtsferien sind bald vorbei, aber wir haben auch nach unserem Adventkalender-Gewinnspiel nochmal einen raus.

Was gibt’s zu gewinnen?

Heute gibt es folgende Preise zu gewinnen:

1x Anno 1800 – Console Edition (PS5) – hier geht’s zum Test

1x Immortals Fenyx Rising (PS5) – hier geht’s zum Test



1x Assassin’s Creed – Valhalla (Ultimate Edition – PS5) – hier geht’s zum Test

Wir bedanken uns bei Ubisoft für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Anno 1800

Willkommen zum Beginn des industriellen Zeitalters in diesem Städtebau-Strategiespiel in Echtzeit. Erlebt eine der aufregendsten und sich am schnellsten verändernden Epochen aller Zeiten, entdeckt neue Technologien, Regionen und Gesellschaften, verfolgt eure eigene Strategie und errichtet eine Welt nach euren Vorstellungen. Stellt eure Fähigkeiten unter Beweis und errichtet beeindruckende Städte, plant logistische Netzwerke, besiedelt exotische neue Kontinente und gewinnt durch Diplomatie, Handel oder Krieg die Oberhand über eure Konkurrenten. Errichtet riesige Metropolen, lenkt eine florierende Wirtschaft und schützt euer Werk vor Feinden. Damit eure Städte erblühen können, müsst ihr lernen, in jeder Situation die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Wie euer Name in die Geschichte eingehen wird, entscheidet ihr selbst.