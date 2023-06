Dreame R20 Test: Vielseitiger Akku-Stiel-Staubsauger ohne Kabel

Der Hersteller selbst rühmt sein neuestes Produkt der R-Serie in den höchsten Tönen und hebt einige Vorzüge gleich einmal hervor. Dazu zählen eine vielseitige Bodenreinigung, mühelose Wartung, die Beleuchtung mit blauen LEDs und eine Laufzeit von bis zu 90 Minuten im Auto-Modus. Nicht nur das, die Saugkraft soll auch gleichmäßig hoch bleiben, sie wird mit 190 AW (27 kPa) angegeben und das zahlreiche Zubehör rundet das Gesamtpaket gelungen ab. All dies erhaltet ihr um einen starken Preis von 399,99 Euro, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, den kabellosen Akku-Stielsauger auf Herz und Nieren zu prüfen. Daher starten wir nun unser Review – und dazu packen wir das Gerät erst einmal aus!

Der erste Eindruck

Wie ihr im obigen Video sehen könnt, gibt es beim Dreame R20 ganz schön viel Zubehör. Neben dem Sauger selbst findet ihr eine Karbonfaserstange, einen flexiblen Adapter, eine Bürsten-Kombination, eine motorisierte Minibürste, eine biegsame Fugenbürste, eine weiche Walzenbürste sowie eine intelligente Multiflächen-Bürste in der Verpackung. Damit nicht genug, neben dem obligatorischen Ladegerät zum Aufladen des Stielsaugers gibt es auch noch eine 2-in-1-Lade- und Aufbewahrungshalterung für das Gerät. Natürlich sind die Schrauben, Dübel und sogar ein Montagevorlage-Aufkleber inkludiert, von der Ausstattung her lässt das Produkt also gar nichts zu wünschen übrig.

Sämtliche Teile sind einzeln in Säckchen verpackt, und beim Anfassen wird schnell klar, dass man es hier mit hochwertiger Hardware zu tun hat. Sowohl das angenehme Gewicht wie auch die hohe Verarbeitungsqualität fallen früh auf, hier wackelt oder scheppert nichts. Der Sauger selbst ist gut ausbalanciert und liegt gut in der Hand, und das Testgerät kam etwa zur Hälfte aufgeladen zu uns ins Haus. Am Display sind zwei Tasten ersichtlich, und zwar ein Knopf mit Schloss-Symbol und ein Knopf mit einem Wechsel-Symbol. Der Bildschirm zeigt jederzeit die verbleibende Akkuladung des Dreame R20 an, und die angezeigte Farbe (grün, gelb, rot) gibt euch die Info über den Verschmutzungsgrad des Bodens (Auto-Modus) oder ob ihr euch im Turbo-Modus befindet (weiß).

Das erste Saugen mit dem Dreame R20

Der Akku ist nach etwa vier Stunden von Null auf Hundert geladen, und dann geht es auch schon los. Das Stecksystem des Staubsaugers ermöglicht es euch, in Sekundenschnelle den vorhandenen Aufsatz zu wechseln – einfach den großen Knopf drücken und zwischen den Aufsätzen wechseln. Sie erleichtern die Reinigung an engen und schwer zugänglichen Stellen. So lassen sich enge Zwischenräume mit der flexiblen Fugendüse reinigen, Tastaturen können mit dem breiten Bürsten-Kombinationsaufsatz schnell entbröselt werden, und die elektrische Mini-Bürste lässt euch Stoffe und Möbel gründlich absaugen. Der Dreame R20 Akku-Staubsauger ist dabei so konzipiert, dass auch Tierhaare bestens erfasst werden – unsere Couch war etwa rasch von Katzenhaaren befreit.

Das Produkt besitzt während des Saugens übrigens zwei Gesichter: Im Auto-Modus könnt ihr ganz entspannt vor euch hinsaugen, denn die Geräuschentwicklung ist meist niedrig und der Ton des Dreame R20 ist angenehm, weil nicht hochfrequent. In diesem Modus könnt ihr fast bis zu 90 Minuten Laufzeit erreichen, wenn der Staubsauger stets auf der Minimalstufe bleibt. Doch wenn es die Umstände erfordern und ihr mehr Power benötigt, lässt sich mit einem Tastendruck auf die Moduswahl-Taste der Turbo-Modus aktivieren. Hiermit fällt die Laufzeit auf etwa 15 Minuten, gleichzeitig steigt aber die Saugleistung auf das Maximum (570 W) an, und gleichermaßen auch die Lautstärke des Produkts. Das ist logisch, aber der Auto-Modus reicht eigentlich für jede Reinigung!

Viel Zubehör macht viel Sinn

Die vorhin angesprochene Zubehör-Flut ist natürlich immens praktisch, wenn man sich nicht ausschließlich auf die Bodenreinigung beschränkt. Damit einher ist auch die Ausdauer des Saugers positiv hervorzuheben, denn nichts ist ärgerlicher, als mitten während des Staubsaugens plötzlich zum Aufladen gezwungen zu sein. So könnt ihr rasch durch das mitgelieferte Zubehör wechseln und so verschiedenste Oberflächen reinigen. Auch zu erwähnen: Eine Tasche oder Ähnliches gibt es beim Dreame R20 nicht, zur geordneten Aufbewahrung des Zubehörs müsst ihr die 2-in-1-Lade- und Aufbewahrungshalterung an einer eurer Wände anbringen. Sie ist praktisch und ermöglicht es zudem, den Akku-Staubsauger wieder aufzuladen, ohne jedes Mal das Kabel anstecken zu müssen.

Aus der Kategorie „hätte ich nicht gedacht“: Die LED-Bürstenwalze beleuchtet den Boden vor euch blau. In der Praxis stellt sich rasch heraus, dass das schon Sinn macht, denn einerseits lässt sich so auch bei Dämmerlicht immer noch gut saugen, und andererseits sieht man sofort, wo man bereits gesaugt hat. Gerade bei der großen Bodenreinigung, bei der ihr euren Raum in Bahnen absaugt, bleibt so kein Staubkörnchen unentdeckt. In der Praxis ist die Laser-Erkennung allerdings nur bei der Nutzung der Multi-Oberflächenbürste möglich. Sowohl dieses Multitalent wie auch die weiche Bürstenrolle konnten sich in ihrem jeweiligen Einsatz auszeichnen, und der Dreame R20 sorgte schnell und unkompliziert für einen sauberen Eindruck, egal, wo wir ihn eingesetzt haben.

Über die Handhabe des Akkusaugers

Dabei ist die Bedienung des Dreame R20 Akku-Staubsaugers kinderleicht. Denn das Gerät hat einen Abzug an der Saugeinheit, und wenn ihr diesen zieht, verrichtet der Sauger sein Werk. Lasst ihr den Abzug los, ist er auch schon wieder leise! Am LCD-Bildschirm, den ihr beim Reinigen stets vor Augen habt, findet man zwei Tasten – das Schlosssymbol sorgt dafür, dass ihr den Abzug des Saugers nicht festhalten müsst. Ein Druck auf den Abzug, und der Stielsauger saugt so lange, bis ihr den Abzug erneut betätigt. Die andere Taste ist für den Turbo-Modus zuständig, den ihr aber meines Erachtens nach nur in absoluten Ausnahmesituationen benötigt. Was allerdings keine Ausnahmesituation ist, sondern gelebte Praxis, ist das Entleeren und Reinigen des Staubsaugers.

Hier darf ich freudig berichten, dass sich die Köpfe hinter dem Produkt einige Gedanken gemacht haben. Denn der Staubbehälter des Akkusaugers – fasst 600 ml – ist wirklich einfach zu entleeren. Ein einziger Knopf ist zu drücken, und dann fällt das eingesaugte Gut nach unten in den Müll, ohne, dass ihr einmal hinfassen müsst. Generell ist der Dreame R20 ziemlich wartungsfrei, doch nach längerer Nutzung lagert sich Staub im Gerät ab. Der Hersteller empfiehlt, das Produkt alle sechs Monate grundzureinigen, sprich, auch die Zykloneinheit herauszunehmen und sie sauber machen. Die Filter des Akkusaugers solltet ihr wöchentlich bis zweiwöchentlich waschen, das macht ihr einfach mit warmem Wasser – wichtig ist, dass ihr die Filter danach ordentlich (24 h) trocknen lasst.

Der Dreame R20 im Alltag

Natürlich lässt sich so ein Staubsauger nicht nach nur einer Reinigung bewerten, daher hatten wir den Dreame R20 auch für einen längeren Zeitraum von mehreren Wochen im Einsatz. Was ist dabei aufgefallen? Als Katzenbesitzer hat es mich sehr erfreut, dass Tierhaare nicht an der Bürste selbst hängenbleiben. Der Stielsauger saugt sie direkt ein und verhindert so das Verheddern von Fell und Haaren. Neben der bereits erwähnten praktischen Unterstützung durch die blauen LED-Lampen hat das Gerät aber noch ein Ass im Ärmel, nämlich die intelligente Schmutzerkennung. Im Auto-Modus steigt dann die Saugleistung dementsprechend, wenn die Sensoren eine verschmutzte Stelle erkennen. Drei Saugstufen gibt es, zwischen denen der Sauger wechseln kann – sehr praktisch.

So ein Wechsel passiert auch bei Oberflächen wie Teppichen, sobald diese erkannt werden, steigert das Produkt seine Leistung. Bei der Bodenreinigung werdet ihr die meiste Zeit mit dem Standard-Aufsatz, sprich, mit der Multi-Oberflächenbürste unterwegs sein. Mit ihrer Öffnung an der Vorderseite entfernt sie grobe Verschmutzungen und Partikel auf Teppichböden, das ist schon ziemlich cool. Die weiche Walzenbürste im Lieferumfang soll für eher empfindliche Hartböden zum Einsatz kommen. Doch auch für herkömmliche Hartböden ist sie bestens geeignet, also könnt ihr sie genauso verwenden – ihr fallt dann halt um die Beleuchtung um. So oder so, der Dreame R20 macht seine Sache richtig gut, und man greift gerne zu diesem Gerät. Dafür sind mehrere Faktoren verantwortlich, dazu später mehr.

Aus der Praxis

Bei der öfteren Reinigung fallen dann manche Dinge auf, die man beim ersten Überfliegen vielleicht noch nicht bemerkt hat. Genauso ist manches nervig und anderes ausgeklügelt – die Zeit zeigt einfach, wohin die Reise geht. So verhält es sich auch beim Dreame R20 Stielsauger: Während das Stecksystem mit den Aufsätzen grundsätzlich ganz gut funktioniert, so wurde bei mehrmaligen Gebrauch binnen ein paar Wochen schon sichtbar, dass es manchmal ein bisschen spießt. Nicht immer, das muss ich dazu sagen, aber ab und an ist das einhändige Wechseln der Aufsätze etwas kniffliger, als es sein sollte. Dafür ist der Schloss-Knopf spitze: Mit aktivierter Sperre müsst ihr den Abzug des Saugers nicht ständig halten, gerade für längere Reinigungen ist das Oberklasse.

Ebenso positiv hervorzuheben ist die Laufruhe des Saugers, sowohl enge Kurven wie auch schwierige Situationen (etwa rund um Kinderspielzeug) meistert das Produkt ideal. Der Multi-Oberflächenaufsatz – eigentlich der Standardaufsatz – besticht durch Zuverlässigkeit. Erwähnenswert ist auch der Auto-Modus: Er passt seine Saugkraft an den Schmutz an, was teilweise für schwankende Geräuschbelastung sorgt. Es gibt keine Möglichkeit, ihn ständig auf dem leisesten/schwächsten Modus zu halten, der Dreame R20 sorgt halt für ein sauberes Zuhause. Auch er kämpft bauartbedingt mit kleinen Steinchen und Katzenstreu, dem könnt ihr mit dem Turbomodus entgegenwirken. Lange Haare verfangen sich im Zyklonteil, den müsst ihr dann regelmäßig säubern.

Was sonst noch zu sagen ist

Das war’s mit der Kritik. Mit grade mal 1,67 Kilogramm ist dieser Sauger relativ leicht. Klar, ihr müsst bauartbedingt das Gewicht in der Hand halten, aber trotzdem ist das wesentlich leichter als die Konkurrenz! Dieser begegnet das Gerät auch auf Augenhöhe, da gibt es nichts zu meckern. Denn der Preis des Dreame R20 liegt bei 399,99 Euro, was ihn in die gleiche Liga des v8 eines führenden Stielsauger-Hersteller, dessen Namen ebenfalls mit D beginnt, hievt. Allerdings bietet das Dreame-Gerät mehr Zubehör und mehr Features, also da hat das getestete Produkt eindeutig die Nase vorn. Was auf die Nase fällt, ist allerdings die inkludierte Ladehalterung. Diese bietet nämlich nur drei Steckplätze für Aufsätze, mitgeliefert werden allerdings ganze fünf Aufsätze – was da wohl der Gedankengang dahinter ist?

Dreame spendiert diesem Akkusauger ein modernes Design voller abgerundeter Kanten, einem kühlen Anthrazit-Look und sauberer Verarbeitung. Da und dort sind kleinere Akzente gesetzt, sie sind in Gold gehalten und sollen für einen wertigen Look sorgen (funktioniert!). Was die Verlängerungsstange angeht, hier setzt der Hersteller auf widerstandsfähige und ultraleichte Karbonfaser. Um es nochmals hervorzuheben: Das Stecksystem beim Dreame R20 ist zuverlässig und meistens butterweich zu bedienen. Sämtliche Aufsätze werden mit einem Knopfdruck gelöst, genauso, wie der Staubbehälter geöffnet wird. Das macht die Bedienung kinderleicht und die tägliche Verwendung zu einer Freude. Es steckt viel Technik in diesem Produkt, da ist die Alltagstauglichkeit sehr hoch!

Die Technik des Dreame R20

Wenden wir uns an dieser Stelle den Spezifikationen des Dreame R20 Staubsaugers zu. Die Nennleistung des Stielsaugers beträgt 570 Watt, die Saugkraft wird mit 190 AW angegeben und der Saugdruck mit 27 kPa. Blaue LEDs sorgen dafür, dass ihr auch bei schlechten Lichtverhältnissen den Schmutz gut seht, und der bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor dreht mit bis zu 150.000 U/min. Der Sauger besitzt eine Akkukapazität von 8 x 2.900 mAh (also insgesamt 23.200 mAh), und diese reicht im Auto-Modus auf niedrigster Stufe für bis zu 90 Minuten Einsatz. Ein Einsatz des Turbo-Modus verringert diese Laufzeit natürlich dementsprechend, das muss euch bewusst sein.

Die Kapazität des Staubbehälters beträgt 600 ml und bewegt sich damit im guten Mittelfeld, er lässt sich einfach und hygienisch entleeren. Das Gewicht des Dreame R20 sind völlig überschaubare 1,67 Kilogramm, die sich noch dazu sehr gut über das gesamte Produkt verteilen. Wenn ihr den Staubsauger von Null auf Hundert aufladen wollt, müsst ihr in etwa vier Stunden Ladezeit einplanen – kleinere Ladungen sind natürlich schneller erledigt. Eine Ladehalterung ist mit an Bord, und fünf Aufsätze befinden sich im Lieferumfang. Das Filtersystem des Staubsaugers erfasst feinen Staub und Partikel, und die Filterleistung wird vom Hersteller mit 99,9 % angegeben – ideal für Allergiker:innen.