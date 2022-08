Dreame W10 Pro Test: Automatisierte High-Class-Reinigung

Als großer Fan von smarten Haushaltshelfern schnappte ich mir den Dreame W10 Pro, um ihn einigen Tests in der letzten Woche zu unterziehen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, auch wenn ich mir von der Pro-Variante im Vergleich zum Dreame W10 vielleicht noch die ein oder andere Verbesserung gewünscht hätte. Dennoch! Die Bedienung und die Reinigung sind – wie auch schon beim Basismodell – super intuitiv und kinderleicht. Das habe ich schon wesentlich komplizierter erlebt. Außerdem gefällt mir neben dem stylischen Design die neue AI-Kamera, die Hindernisse leicht umfahren kann. Das ist in meinem Haushalt mit einem Baby, das immer wieder mal wo Spielzeug liegen lässt, oder in einem Haushalt, in dem die Haustiere mal ihr Geschäft nicht verrichten, wo sie sollen, ein mehr als nützliches Feature. Die Saugleistung ist sehr gut, die Wischleistung allerdings noch besser – zumindest ist das mein Testurteil. Egal womit ich den W10 Pro konfrontiert habe (Haare, verschütteten Kaffee, Nussschalen), alles wurde aufgesaugt bzw. weggewischt.

So sehr ich die selbst reinigenden und fix “verbauten” Wischpads, die auch von der Basisstation selbst getrocknet werden, cool finde, so schade finde ich es auch, dass man diese Bezüge nicht einfach abziehen und mal in der Waschmaschine mitwaschen kann. Apropos Potenziale: ich hätte mir einen etwas größeren Staubbehälter gewünscht. Fällt zwar in die Kategorie Jammern auf hohen Niveau, aber auch wenn 450ml erstmal viel klingt, doch kann das Ausleeren kann beim regelmäßigen Gebrauch schon lästig werden. Kommen wir zur wohl größten Anschaffungshürde: der Preis. Der Dreame W10 Pro schlägt mit stattlichen Frühbucherpreis von 999,00 Euro (nur für die ersten 1.000 Kund:innen) zu Buche. Ansonsten kostet er regulär 1.059,00 Euro. Das ist im Vergleich zu manchen Konkurrenzprodukten schon ein amtlicher Betrag, doch Qualität hat nun mal ihren Preis.

Der Dreame W10 Pro liest euch quasi alle Wünsche von euren Lippen ab und hat nur minimale Mankos. Insofern bleibt mir nur zu sagen: wer für Qualität und Komfort lieber ein paar Euro mehr ausgibt, kann ohne nur mit der Wimper zu zucken beim W10 Pro zugreifen. Ein richtig smarter Haushaltshelfer, der mir ein ordentlichen Stück Hausarbeit abnimmt.