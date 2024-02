Dragon’s Dogma 2: Neue Infos und ein Gameplay-Video von der State of Play

Das neueste State of Play (wir berichteten) enthüllte aufregende neue Details zu dem mit Spannung erwarteten Dragon’s Dogma 2, das am 22. März 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen wird. Der kürzlich veröffentlichte Gameplay-Trailer zeigt die neue Laufbahn “Kriegsmeister”, die ausschließlich von den Erweckten verwendet werden kann und die es erlaubt, alle Waffen zu benutzen, sowie eine mysteriöse Bedrohung, die die treuen Vasallen betrifft, Laufbahn-Meister, die den Erweckten Zugang zu Fähigkeiten der höchsten Stufe bieten können, und ein völlig neues actionreiches Gameplay der verschiedenen Feinde, denen die Spieler*innen begegnen werden.