Donkey Kong Country Returns HD Test – Glänzende Überarbeitung mit atmosphärischen Einbußen

Donkey Kong Country Returns HD In Donkey Kong Country Returns HD schwingt DK mit seinem damaligen Comeback-Abenteuer auf die Nintendo Switch. Als Country Returns 2010 auf der Wii erschien, erweckte es die legendäre Serie zu neuem Leben. Nun, über ein Jahrzehnt später, erscheint die HD-Version – mit verbesserter Grafik und einigen Anpassungen. Trotz der Verbesserungen gibt es einige Kritikpunkte, die diese Version leider in keinem allzu positiven Licht erscheinen lassen. Mal sehen ob diese Version dem Gorilla-König würdig ist. Die Donkey Kong Country-Reihe Die Donkey Kong Country-Reihe begann 1994 auf dem Super Nintendo Entertainment System (SNES), entwickelt von Rare, einem britischen Studio mit einer Vorliebe für bahnbrechende Grafik und Gameplay-Innovationen. Mit der bahnbrechenden ACM-Grafiktechnologie (Advanced Computer Modeling) setzte Rare neue Maßstäbe in der optischen Präsentation von Videospielen. Mit drei erfolgreichen Teilen auf dem SNES erlebt man mit Donkey, Diddy und Dixi Kong viele Abenteuer voller Charme und unvergesslicher Musik. Mit der Donkey Kong Land-Reihe folgten auch drei Ableger für den Game Boy. Es folgte noch ein 3D-Ableger, Donkey Kong 64, für den Nintendo 64 und dann verschwand die Affenbande für einige Jahre aus dem Rampenlicht. Nach der Übernähme von Microsoft/Xbox Anfang der 2000, war klar das Rare als Entwickler für weitere Donkey Kong Games wegfällt. Nintendo selbst versuchte sich dann mit Donkey Kong Jungle Beat an einem weiteren Titel. Leider konnte das kreativen und einzigartigen Spiel nicht den gewünschten Erfolg erzielen und so wurden viele der erstklassigen Ideen für die Entwicklung von Mario Galaxie wiederverwendet. Bis die Retro Studios – ein amerikanisches Studio, das auch für die Metroid Prime-Reihe verantwortlich ist – die Serie wiederbelebte, auch wenn ohne die Kremlings und ihren Kroko-Anführehr King K. Rool. Mit Donkey Kong Country Returns gelang 2010 die Rückkehr des Affenkönigs, mit der Intension die Grundlagen der Vorgänger zu ehern und einen würdigen Nachfolger zu schaffen. Auf diesem ausgezeichneten Erfolg ruhte man nicht lange und so folgte bald darauf Donkey Kong Country Tropical Freeze in 2014, eine weitere unfassbar exzellente Fortsetzung. Dank Retro Studios konnten Fans eine völlig neue Vision der Affen-Abenteuer erleben. In Donkey Kong Country Returns HD wird die Heimatinsel der Kongs von den hypnotischen Tikis heimgesucht, die Donkeys Tierfreunde kontrollieren und seinen wertvollen Bananenvorrat stehlen. Gemeinsam mit Diddy Kong begibt sich Donkey auf eine Reise quer durch die Insel, um die Tikis aufzuspühren und seine Bananen zurückzuholen. Schnell wird klar, dass Animationen der Charaktere, das kreative Leveldesign und knallharte Gameplay dem Spiel eine magische Persönlichkeit verleihen – weshalb Donkey heutzutage so beliebt ist. Leider verblasst das Magische einwenig durch die neue Version.

Evolution mit Kompromissen Für die HD-Version wurde Entwickler Forever Entertainment beauftragt die Stärken der früheren Versionen zu vereinen und eine “ultimative Version” mit aktellen Standards zu erschaffen. Die Wii-Version brillierte für die damalige Zeit mit beeindruckenden visuellen Effekten, nutzte aber auch die umstrittenen Bewegungssteuerung. Spieler:innen mussten oft die Wii-Fernbedienung schütteln, was die Genauigkeit in hektischen Momenten beeinträchtigen konnte.

Die 3DS-Version setzte auf klassische Steuerung und fügte zusätzliche Level hinzu. Um auf dem Handheld zu funktionieren, wurden aber bei Auflösung und grafischen Detailtreue massive Abstriche gemacht. Die HD-Version vereint die traditionelle Steuerung mit überarbeiteter Grafik – allerdings Schwankt die Qualität. Dadurch wirkt das Spiel zwar moderner, jedoch wurde nicht das volle Potenzial eines Remasters ausschöpft. Als "ultimative Version" würde ich es auch deswegen nicht bezeichnen, weil obwohl sich das Spiel mit technischen Verbesserungen rühmt, wurde vergessen die Ladezeiten zu optimieren. Um in ein Level zu hüpfen dauert es ca. 10-15 Sekunden. Im Vergleich zur Wii-Version, wo die Wartezeit bei 5-10 Sekunden lag, ein deutlicher Rückschritt. Trostpflaster sind die extra 3DS-Level die hinzukommen – die mir und bestimmt vielen anderen komplett unbekannt sind. Hochglanz mit Schattenseiten Die größte Neuerung der HD-Version ist zweifellos die grafische Überarbeitung, welche die visuelle Präsentation auf ein modernes Niveau hebt. Schärfere Texturen, lebendigere Farben und die flüssigere Bildrate lassen die Insel von Donkey Kong erstrahlen. Trotz der visuellen Verbesserungen gibt es ein paar kleinere Kritikpunkte an der Optik: Einige Effekte und Hintergründe wurden überarbeitet, jedoch nicht unbedingt verbessert. Diese Details fallen zwar nur bei genauerem Hinsehen auf, beeinträchtigen den Gesamteindruck aber deutlich. Ein paar Beispiele fehlender Details: Ohne Sonne keine Wonne

In der Wii-Version sorgte die Sonne im Hintergrund von Level “1-3 Wipfelboogie“ und “3-6 Wackeltempel” für eine beeindruckende Lichtstimmung. In der HD-Version ist dieser Effekt nicht vorhanden, was das Gesamtbild weniger atemberaubend aussehen lässt. Veränderte Schatten

Die Schatten von Donkey und Diddy wurden im vergleich zur Wii-Verion simpler gestaltet. Wasser am Strand

In der zweiten Welt wirken die neuen Wasser-Effekte am Stand eher flach. Warum fehlen Effekte? Es bleibt unklar, warum manche visuellen Details fehlen. Entwickler Forever Entertainment hat manchen Szenen ungemein verbessert aber auch einige verschlechtert. Möglicherweise wurde der Fokus darauf gelegt, die Performance zu optimieren und eine konstant hohe Framerate zu gewährleisten. Solche Einsparungen könnten auch mit den technischen Einschränkungen der alternden Switch zusammenhängen. Dennoch wäre es wünschenswert gewesen, alle Details in einer Version zu integrieren, die dann als „ultimative Edition“ dem Franchise alle Ehre macht. Diese fehlenden visuellen Feinheiten sind nur kleine Beispiele auf die im Video von GameXplain aufmerksam gemacht wurden. Es gibt aber auch das komplette Gegenteil, wo ganze Szenen und kleinere Details extrem verbessert wurden: Die schimmernden Wasser-Effekte im ersten Silhouetten-Level betont die Atmosphäre, kleine Details sind farblich neu definiert und speziell das Wasser in Höhlen sowie die Reflexion von Tentaklaus dem Oktopus wirken auch hochwertiger. Außerdem wurde ein kleines Easter-Egg in der dritten Welt extra für die Switch angepasst – mal sehen ob ihr das bemerkt 😉

Qualität, Vielfalt und Herausforderung Das Gameplay von Donkey Kong Country Returns ist das Herzstück des Spiels. Die Steuerung ist präzise und reagiert blitzschnell, was bei den fordernden Plattforming-Passagen auch nötig ist. Das Leveldesign glänzt mit einer unglaublichen Vielfalt: von klassischen Dschungelabschnitten über spannende Piratenangriffe bis hin zu gefährlichen Vulkanausbrüchen. Dazu kommen noch die extremen Herausforderungen in den Loren- sowie Raketen-Leveln, die höchste Konzentration erfordern. Ein besonderes Highlight sind die atemberaubenden Silhouetten-Level, die mit ihrer einzigartige Atmosphäre eine wunderbar Ergänzung für das gesamte Genre eingeführt haben. Das einzige was man bemängeln kann, sind die abwechslungsarmen Bonus-Räume und die Umsetzung der tierischen Helfer. Auch wenn Rambi das Nashorn zurückkehrt, wirkt es so als wäre noch viel Luft nach oben. Der Schwierigkeitsgrad des Spiels ist berüchtigt und richtet sich klar an geskillte Spieler:innen mit viel Geduld. Damals auf der Wii, hatte ich schon in der Strand-Welt extreme Schwierigkeiten. Und obwohl ich das ebenso anspruchsvolle Abenteuer von Jungle Beat auf 100% komplettiert habe, bin ich in Returns nur bis zur fünften Welt gekommen. Aber keine Sorge, um dieses fantastische Affen-Abenteuer einem breiteren Publikum zugänglicher zu machen, gibt es nun den „Modernen Modus“. Mit mehr Herzen und zusätzlichen Items wird’s besonders einsteigerfreundlich. Oder ihr lasst euch im Zweispieler-Modus von einem Freund:in oder Familienmitglied als Diddy Kong helfen. Tropical Freeze: Der würdige Nachfolger Im Vergleich zu Donkey Kong Country Returns hat Retro Studios mit Tropical Freeze die Messlatte um ein vielfaches erhöht. Der Nachfolger bietet eine unangefochtene Kreativität beim Leveldesign, mehr spielbare Charaktere, wahnsinnig stimmige Musik sowie einen insgesamt noch runderen Spielfluss. Während Donkey Kong Country Returns den Grundstein für die moderne Ära der Reihe legte, perfektioniert Tropical Freeze viele dieser Elemente. Nachdem ich die freischaltbaren Konzeptzeichnungen der Entwicklungsphase gesehen habe, bin ich schon sehr gespannt auf ein brandneues Donkey Kong Country Abenteuer auf der Nintendo Switch 2. Musik zu Eheren der Kongs Der Soundtrack der Donkey Kong Country Reihe war immer schon absolute Höchstklasse. Für die Rare-Trilogie komponierte der legendären David Wise wunderbare Sounds. In Country Returns übernahm Kenji Yamamoto, der unter anderem für die Soundtracks der Metroid Prime-Reihe bekannt ist. Yamamoto ließ sich stark von David Wise inspirieren und schuf ein Soundtrack-Erlebnis, das die Essenz der Serie gut einfängt. Viele der Tracks sind Remixes klassischer Stücke wie „Jungle Hijinx“, die Fans des Originals sofort wiedererkennen. Aber auch neue Kompositionen, wie die passenden Themen der Tikis oder stimmungsvollen Strand-Sounds, fügen sich nahtlos ins Gesamterlebnis ein. In der HD-Version ist die Audiomischung klarer, was den Soundtrack noch eindrucksvoller macht. Meine Lieblings Tracks, “Poppin´ Planks” und “Mast Blast”, sind unschlagbar coole Stücke die ich schon seit Jahren auf meiner Playlist habe. Preis der Nostalgie Ein riesen Kritikpunkt an der HD-Version ist der Vollpreis, zu dem das Spiel angeboten wird. Obwohl es sich um ein exzellentes Spiel handelt, bleibt es ein über zehn Jahre alter Titel, der keine komplett neuen Inhalte bietet und zusätzlich noch fragwürdig optimiert wurde. Es stellt sich die Frage, ob die situationsabhängigen grafischen Verbesserungen den Preis rechtfertigen. Für eine Remake-Kollektion der originalen Country Trilogie oder gar einen Neuauflage von Jungle Beat, hätte ich ohne zu meckern den vollen Preis bezahlt.

Donkey Kong Country Returns HD - Glänzende Überarbeitung mit atmosphärischen Einbußen Die Donkey Kong Reihe gehört neben Mario, Crash & Spyro zu den besten Jump-’n’-Run Franchises. Donkey Kong Country Returns HD ist somit gute Möglichkeit einen zeitlosen Klassiker in etwas verbesserter Grafik zu erleben. Trotz kleinerer Schwächen, wie den fehlenden visuellen Effekten und längeren Ladezeiten bleibt das Spiel selbst ein herausragendes Abenteuer. Die Entscheidung es für den vollen Preis und ohne brandneue Inhalte zu veröffentlicht, ist für mich gar nicht nachvollziehbar. Wenn ihr also noch keines der Donkey Kong Country Spiele kennt, würde ich euch empfehlen zuerst die fabelhafte Fortsetzung Tropical Freeze zu probieren, bevor ihr zu dem großartigen Country Returns mit halbherzigen HD-Version greift.

[Meine Wertung für das Spiel selbst sind 8.5 Punkte, doch die Überarbeitungen bekommt 5.5 Punkte.]