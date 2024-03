Disney Lorcana: Viertes Set namens Ursulas Rückkehr angekündigt

Ursulas Rückkehr, das vierte Set des Disney Lorcana TCG, bringt neue Disney-Charaktere ins Spiel und entwickelt die Spielmechanik weiter.

Zu Ursulas Rückkehr

Damit nicht genug, Set vier führt natürlichj die in den ersten drei Sets erzählte Geschichte fort. Das neue Set ist ab dem 17. Mai 2024 zunächst im spezialisierten Spielwarenfachhandel und ab dem 31. Mai 2024 überall im Handel erhältlich. In diesem neuen Set ist der hinterhältige und machthungrige Glimmer von Disneys Seehexe Ursula, die im zweiten Set Aufstieg der Flutgestalten aus dem Großen Illuminarium befreit wurde, bereit, ihre Pläne in die Tat umzusetzen und die Herrschaft über Lorcana zu übernehmen. Ihr stehen dabei nur noch die Spielenden mit ihren Team aus Glimmern im Weg. Das Set Ursulas Rückkehr wird zusätzliche Franchises, beliebte Charaktere und weiterentwickeltes Gameplay einführen. Zudem wird mehr über die Geschichte von Lorcana und die Luminari enthüllt – sogar ein brandneues Spiel-Set ist auf dem Weg.