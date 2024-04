Puzzle x crime von Ravensburger im Test: Puzzlefreude trifft Rätselspaß?

408 Teile, 70 x 50 cm und „ein mörderischer Geburtstag“ – lautet so das Rezept für spannende Stunden alleine, zu zweit oder gar für die Familie? Und die weitere Frage, die sich stellt: Gelingt die Verbindung zweier traditionell eigenständiger Spielformate, sodass sich das Spiel lohnt?

Puzzle x crime von Ravensburger

Als Hobby-Detektiv ist man aufgefordert, einen Fall zu lösen. Das Familienoberhaupt der Industriellen-Familie Thonbach ist auf unerklärliche Art und Weise verstorben. Zuletzt wurde der verstorbene Eduard Thonbach auf seinem Anwesen, das auch seine Familie bewohnt, gesehen. Mord kann nicht ausgeschlossen werden und die Ermittlungsakte liegen am Tatort bereit. An diesem verstecken sich Hinweise, um die Täterin oder den Täter zu entlarven.

So weit, so gut. Als „Tatort“ kommt nun der Puzzle-Anteil ins Spiel, denn dieser muss zunächst zusammengepuzzelt werden. 408 große hochwertige Teile stehen dafür zur Verfügung. Nach einigen Stunden (Allein-)Arbeit wird klar, dass man sich in einem Zimmer mit Holzboden in Fischgratmuster, robusten klassischen Möbeln sowie Bildern, die das Leben und Wirken der Thonbachs aufzeigen, befindet. Für alle, die sich die Zeit zum Zusammenfügen der Teile (gerade) nicht nehmen möchten, hat Ravensburger einen Trick eingebaut: Die Puzzleteile sind auf der Rückseite farblich, von blau bis beige, markiert und können dadurch geordnet sowie vereinfacht zusammengebaut werden. In der Anleitung zum Spiel wird zur Spielvorbereitung darauf auch hingewiesen.

Vorgehensweise beim Rätseln

Neben dem eigentlichen Puzzle befinden sich auch Spielkarten, Umschläge in verschiedenen Größen und ein Saugnapf in der Spieleausstattung. Diese werden für das Rätseln benötigt, um Herauszufinden, wer die Täterin oder Täter ist, welche Tatwaffe verwendet und aus welchem Motiv die Tat begangen wurde. So geht ihr in puzzle x crime – Ein mörderischer Geburtstag vor und macht Schritt für Schritt weiter.

Sobald der „Tatort“ fertig gepuzzelt wurde, beginnt das Krimi-Spiel. Mithilfe eines Saugnapfs ist es die Aufgabe, die einzelnen spannenden Puzzleteile aus dem „Tatort“ herauszuheben. Die Puzzleteile sind auf der Rückseite mit Zahlen versehen, die auch den Zahlen auf den Spielkarten entsprechen. Aus dem Kartenstapel sucht man nun jene Spielkarte, die die gleiche Zahl wie das Puzzleteil auf der Rückseite hat. Die Spielkarte dreht man um und man liest den möglichen Hinweis auf die Täterin oder den Täter. Je nach Textfarbe auf der Spielkarte wird unterschiedlich weitergemacht. Roter Text auf der Spielkarte bedeutet, dass diese und weitere untersuchte Karten aus dem Spiel zu entfernen sind, grüner Text weist darauf hin, dass die Spielkarte noch relevant werden könnte und beim blauen Text ist die Spielkarte zurück in den Kartenstapel zu stecken. So kommt man Schritt für Schritt der Entschlüsselung des Falles näher.

Spannung durch Umschläge und Zeitdruck

Besonders spannend wird das Rätseln, wenn man eine Spielkarte zieht, die zur Öffnung eines der zehn Umschläge des Spiels führt. Beispielsweise Spielkarte mit der Zahl 29 fordert auf, den Umschlag mit der Nummer 2 zu öffnen. Darin befinden sich zwei Dokumente – eine Rechnung und ein Zeitungsbericht. Diese sind für des Rätsels Lösung genau zu studieren und mit anderen Hinweisen in Verbindung zu bringen. Vorsicht aber vor verschwenderischem Herauslösen der Puzzleteile ist zudem geboten: Auf jeder benötigten Spielkarte ist die verwendete Spielzeit vermerkt. Die Spielzeit ist somit mit jeder eingesetzten Spielkarte herunterzustreichen. Je kürzer die Spielzeit, umso besser das Ergebnis. Das Spiel ist aber nur gewonnen, wenn alle drei Teile stimmen: Vor- und Zuname von Täterin bzw. Täter, Tatwaffe und Motiv!

Qualität des Spiels und Spaßfaktor

Ravensburger begeistert wie üblich mit qualitativ hervorragenden Puzzleteilen, die sehr gut ineinanderpassen, die Farben wunderbar abzeichnen und die Motive ausgezeichnet darstellen. Die Teile sind aus stabilen Karton, nicht zu verbiegen und sauber herausgeschnitten. Auch der Aufdruck löst sich nicht ab, was zu glatten und geraden Kanten führt. Die restliche Ausstattung zeichnet sich ebenfalls durch hohe Qualität aus und die Hinweise in den Umschlägen sind erfindungs- sowie abwechslungsreich. Die Spielkarten bestehen aus dickem glänzendem Papier, die mit leicht abgerundeten Kanten keine Schnitte in der Haut verursachen und somit gut in der Hand liegen. Die verflixte gefaltete Verpackung der Spielkarten mag jedoch nur zusammengesteckt werden, wenn die Spielkarten perfekt darin liegen – nur für Geschickte!

Das Rätsel selbst weist einen gewissen Schwierigkeitsgrad auf und ist bloß mit einer guten Kombination der Hinweise zu lösen. Dies führt zu Spannung und einiger spaßiger Spielstunden alleine oder auch bis zu vier Personen. Lediglich der Saugnapf überzeugt nicht – dieser gibt nach kürzester Zeit auf und man muss händisch die Puzzleteile herauspulen.

Wichtig ist zu beachten, dass der Krimi-Start aufgrund des obligaten Zusammenstellens des Puzzles einige Anlaufzeit benötigt. Dies bedeutet, dass man zur Vorbereitung auf jeden Fall mehrere Stunden einrechnen muss. Ein schönes Detail ist der liebevoll geschriebene Text in der Spielanleitung, der große Lust macht, mit dem Spiel loszulegen.