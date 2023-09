Disney Lorcana: Mehr Infos zum Release und Bilder zum zweiten Kapitel Aufstieg der Flutgestalten

Das Sammelkartenspiel Disney Lorcana geht in die Vollen: Das zweite Kapitel Aufstieg der Flutgestalten (zur offiziellen Ravensburger-Website) kommt noch 2023 in den Verkauf. Lest hier mehr!

Zum 2. Kapitel von Disney Lorcana

Das Spiel hat einen Super-Start hingelegt und auch die zugehörige App erfreut sich größter Beliebtheit. Nun legt man nach: Laut neuesten Informationen wird der neue Inhalt zum zweiten Kapitel von Disney Lorcana schon am 17. November 2023 in die Fachgeschäfte kommen. Sie genießen – wie schon beim Launch auch – einen kleinen Vorsprung, denn in den generellen Handel kommen die neuen Decks am 1. Dezember 2023. Gerade rechtzeitig vor Weihnachten, und Ravensburger hat sich zusätzlich wohl noch etwas Tolles einfallen lassen. Denn im 2. Kapitel wird es nicht nur neue Charaktere mit tollen Artworks auf ihren Karten geben, es werden wohl auch zumindest zwei völlig neue Decks zum bereits bestehenden Angebot stoßen. Damit nicht genug, passend zum 100 Jahre-Jubiläum von Disney wird es auch eine 100-Jahre-Disney-Box geben! Hier eine Galerie von Vorabfotos: