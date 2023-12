Drittes Kapitel: Disney Lorcana: Into the Inklands wird ab März 2024 verfügbar sein

Disney Lorcanas dritter Kartensatz wird den Titel Into the Inklands tragen und ab dem 23. Februar in lokalen Spielegeschäften erscheinen.

Masseneinzelhändler wie Amazon und ShopDisney werden am 8. März mit dem Verkauf beginnen. Neben neuen Mechaniken fügt der Verleger Ravensburger auch neue Charaktere von Duck Tales und TaleSpin hinzu. Into The Inklands setzt die Meta-Erzählung fort, die von Ravensburger gestartet wurde, als das Spiel ursprünglich im August erschien. Bei der Veröffentlichung des ersten Sets mit dem Titel Das erste Kapitel (The First Chapter) wurde das Konzept eingeführt, magische Tinte zu verwenden, um geliebte Disney-Charaktere zum Leben zu erwecken. Dann machte sein zweites Set mit dem Titel Aufstieg der Flutgestalten (Rise of the Floodborn) bekannt, dass ein mysteriöser Überfluss an besagter Tinte zu Problemen führte – einschließlich übermächtiger Charaktere in mysteriösen Outfits.

Jetzt scheint Into the Inklands mit seiner von Indiana Jones inspirierten Schrift bereit zu sein, die Situation noch weiter zu erforschen. “Ihre Suche mag tückischer sein als gedacht“, sagte Ravensburger, “als sich ein ominöser Schattensturm an den Rändern von Lorcana versammelt hat, der dem Weg Dringlichkeit und Geheimnis verleiht”. Es wird auch neue Location-Karten für das Spiel geben, “die beliebte Disney-Story-Umgebungen bieten und den Spielern besondere Fähigkeiten und Interaktionen liefern“. Die ersten Standorte werden unter anderem Motunui aus Vaiana und die Jolly Roger aus Peter Pan sein. Ravensburger sagt: „Jeder kann neue Strategien finden, [mit] einigen, [die] Boni geben, wenn Charaktere sie besuchen, während andere Vorteile bieten, bloß indem sie im Spiel sind”. Es kommen auch Disneys Pluto und Perdita (101 Dalmatiner) sowie Jim Hawkins von Schatzplanet hinzu.