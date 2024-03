Über Die Luminari Chroniken: Gefahr aus der Tiefe im Disney Lorcana-Universum

Mit Die Luminari Chroniken: Gefahr aus der Tiefe erscheint ein neues, kooperatives Spiel im Disney Lorcana-Universum. Lest hier mehr!

Über Die Luminari Chroniken: Gefahr aus der Tiefe

Wir können in diesem neuen Game in einer epischen Schlacht gegen Disneys Ursula antreten. Die Luminari Chroniken: Gefahr aus der Tiefe ist das erste kooperative Spiel des Disney Lorcana TCG. Wir können uns entweder mit Freunden zusammentun oder eine Solo-Mission starten, um den Ursula-Glimmer zu besiegen und Lorcana zu retten. Das Spiel folgt den Luminari auf ihrer Suche nach dem hinterhältigen Ursula-Glimmer zu ihrem Versteck am Rande von Lorcana. Ursula hat sich auf die Ankunft der Luminari vorbereitet, indem sie andere Glimmer mittels Gedankenkontrolle verstrickt und Naturphänomene heraufbeschwört, um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu schaffen. Die Luminari müssen ihr ganzes Können und ihre Teamfähigkeit aufbieten, um Ursula daran zu hindern, ihre Macht über die Welt von Lorcana zu festigen.

Das Spiel enthält einen eigenen Spielbereich für Ursula, zwei vorgefertigte Disney Lorcana TCG-Decks (mit Disneys Mulan und Yen Sid sowie Karten aus den ersten vier Disney Lorcana TCG Sets) und ein starkes Ursula-Deck. Dabei spielt die Seehexe nach ihren eigenen Regeln. Das Spiel hat vier Schwierigkeitsgrade von leicht bis extrem. Jeder Schwierigkeitsgrad bietet verschiedene Variationen, die das Spielerlebnis einzigartig machen. Ursulas Macht nimmt im Laufe des Spiels zu, sodass die Teams ihr Decks anpassen sollten, um auf der extremen Schwierigkeitsstufe die besten Erfolgschancen zu haben. Das Spiel ist endlos wiederholbar und enthält alles, was ein bis zwei Personen dafür benötigen. Mit zusätzlichen Disney Lorcana-Decks können auch bis zu vier Leute mitspielen. Das Spiel ist ab acht Jahren geeignet und wird so wie das vierte Set ab 31. Mai 2024 im allgemeinen Einzelhandel für 59,99 Euro angeboten.