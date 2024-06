Disney Dreamlight Valley: The Lucky Dragon-Update bringt Touch of Magic-Verbesserungen

Am 26. Juni 2024 erscheint das The Lucky Dragon-Update für Disney Dreamlight Valley, mit Mulan, Mushu und einigen interessanten Neuerungen.

Mehr zum The Lucky Dragon-Update

Eine offizielle Patch Notes-Meldung von Gameloft wurde veröffentlicht, und hier seht ihr sie gleich in ihrer ganzen Pracht! Und gibt es einen besseren Weg, die Woche zu beginnen, als mit Patchnotes? Wer die Teaser-Videos von Gameloft in der letzten Woche verfolgt hat, hat sich bereits eine Vorstellung von einigen der neuen Inhalte und Verbesserungen verschafft. Wie wir es schon wissen: In diesem Update stoßen wir auf ein neues Reich, zwei neue Dorfbewohner und eine ganze Reihe von allgemein nachgefragten Gameplay-Verbesserungen, die sich auf Funktionen wie den Bearbeitungsmodus, unsere Garderobe und DreamSnaps beziehen. Wir bekommen auch eine breite Palette von Fehlerbehebungen und Optimierungen – und was genau, seht ihr gleich hier! Für eine komplette Auflistung inklusive der Fehlerbehebungen / Bugfixes geht bitte auf den offiziellen Blog.

Neue Inhalte

Eine neue Welten-Tür öffnet sich! Besucht Mulans Welt und stellt eure in einem rustikalen Trainingslager, umgeben von üppigen Bergen, auf die Probe.

Zwei neue Charaktere! Mulan und Mushu kommen mit Entschlossenheit und Geist gleichermaßen an. Nehmt brandneue Freundschaftsquests an und verdient einzigartige neue Gegenstände, während ihr diese beiden im Tal willkommen heißt.

Ein neuer Sternenpfad – Majestät und Magnolien – führt eine breite Palette neuer Belohnungen ein, von einem Traumstil für Mulan bis hin zu schwimmenden Drachen und Papierlaternen, um euer Tal zu schmücken.

Feiert die Veröffentlichung von Disney und Pixars Inside Out 2 mit einem In-Game-Event. Vervollständigt Erinnerungen, die vom Film inspiriert sind, um neue Emotions-Themen-Tiergefährten freizuschalten.

mit einem In-Game-Event. Vervollständigt Erinnerungen, die vom Film inspiriert sind, um neue Emotions-Themen-Tiergefährten freizuschalten. Zeigt euren Stolz mit einer Sammlung neuer, kostenloser Gegenstände, die über eine Reihe von In-Game-Codes beansprucht werden können. Haltet Ausschau nach einem Blogbeitrag am 27. Juni, der weitere Details (und die Codes) enthalten wird!

Macht euch bereit für einen Tag am Strand mit einem neuen Signature Bundle! Das Premium Island Getaway House Bundle, inspiriert von Disneys Lilo & Stitch, bietet eine breite Palette von Anpassungsartikeln, darunter einen Dream Style for Stitch, einen House Style am Strand und einen Surfboard Glider sowie von der Insel inspirierte Kleidungsstücke und Möbel.

Helft Remy, seine kulinarischen Dienstleistungen mit Remy’s Special Deliveries wiederholbaren Quests zu erweitern. Liefert Essensbestellungen an Dorfbewohner im ganzen Tal im Austausch für besondere Belohnungen.

Wöchentliche Rotationen, auf die wir uns freuen können! Haltet Ausschau nach neuen optionalen Artikeln im Premium-Shop (neben einigen wiederkehrenden Favoriten) sowie nach neuen, wöchentlichen DreamSnaps-Herausforderungen und Belohnungen.

Neuer Versandalarm! Dagoberts Laden hat eine neue Charge von Waren zum Verkauf erhalten!

Alle Verbesserungen

Deko & Möbel:

Angepasster Bearbeitungsmodus, so dass wir weiterhin Kopien eines bestimmten Möbelstücks platzieren können, ohne zum Möbelmenü zurückzukehren, solange wir eine oder mehrere zusätzliche Kopien dieses Artikels besitzen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, ein platziertes Möbelstück, das wir im Bearbeitungsmodus ausgewählt haben, zu “duplizieren”, solange wir eine oder mehrere zusätzliche Kopien dieses Artikels besitzen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, alle verbundenen Teile eines bestimmten Pfades oder Zauns durch einen anderen Stil zu ersetzen, solange wir genügend Kopien davon besitzen.

Angepasste Pfad- und Zaunplatzierung bei Verwendung eines Controllers, um die Platzierung von Kachel für Kachel in die Kardinalrichtung einfacher einzustellen.

Es wurde eine Option hinzugefügt, um ähnliche Artikel anzuzeigen, wenn wir im Bearbeitungsmodus auf ein Möbelstück zeigen.

Der Cursor wurde so eingestellt, dass er auf dem Bildschirm zentriert bleibt, wenn der Bearbeitungsmodus an äußeren Stellen verwendet wird, während ein Controller verwendet wird.

Angepasste Kamerageschwindigkeiten im Bearbeitungsmodus, so dass sich die Kamera beim Einzoomen langsamer und beim Auszoomen schneller bewegt.

Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Spiel-Benutzeroberfläche im Bearbeitungsmodus auszublenden.

DreamSnaps:

Die Benutzeroberfläche im Menü “Aktuelle Herausforderung” wurde verbessert, so dass obligatorische und Bonus-Tags für eine bestimmte Herausforderung leichter zu lesen sind.

Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, unsere DreamSnap-Einreichung für eine bestimmte Herausforderung in den Menüs Abstimmung und Belohnung anzuzeigen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Anzahl der Bonus-Tags anzuzeigen, die eine Foto-Einreichung im DreamSnaps-Einreichungsfenster erfüllt hat.

Es wurde ein Schalter im Kameramenü hinzugefügt, mit dem wir Touch of Magic-Möbelgegenstände während der DreamSnaps-Einreichungen unsichtbar machen können. Endlich!

Bei der Bestellung von Kleidung oder Möbeln in Dagoberts Laden wurde ein neuer Filter hinzugefügt, der Artikel anzeigt, die für die aktuelle DreamSnaps-Herausforderung relevant sind.

Tags von Frisuren und Gesichtsbehaarung entfernt, damit die Spieler:innen bei ihrem persönlichen Stil keine Kompromisse eingehen müssen, um die DreamSnaps-Anforderungen zu erfüllen.

Tal-Besuche:

Die Möglichkeit hinzugefügt, während der Talbesuche Artikel bei Goofy zu kaufen und zu verkaufen.

Die Möglichkeit hinzugefügt, dass Tiergefährten uns während der Talbesuche folgen.

Premium-Shop:

Die Benutzeroberfläche der Premium-Shop-Vorschauseite wurde verbessert, um eine größere Ansicht des ausgewählten Artikels zu bieten.

Sonstiges: