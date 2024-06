Disney Dreamlight Valley Update: Mulan und Mushu kommen Ende Juni

Mit dem aktuellsten Disney Dreamlight Valley-Update am 26. Juni 2024 kommen Disneys Mulan und Mushu zu uns in das Tal!

Mulan und Mushu im Dreamlight Valley

Das neue Update zu Disney Dreamlight Valley wird am 26. Juni 2024 erscheinen und im Englischen den Titel The Lucky Dragon, also Der glückliche Drache tragen. Natürlich kommt Mulan nicht alleine, denn sie bringt auch neue Aufgaben mit, in denen sie ihre Einstellung und ihre Entschlossenheit unter Beweis stellt – klarerweise nur mit eurer Unterstützung. Der Fan-Favorit Mushu, wohl der namensgebende glückliche Drache, wird sich ebenso ein Stelldichein geben und uns dabei mit schnellen Worten und so manch heißen Tänzchen beglücken. Freut ihr euch drauf?