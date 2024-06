Die Zeit der Assassin’s Creed-Remakes ist laut Ubisoft gekommen

Eine Reihe von Assassin’s Creed-Remakes sind geplant, hat Ubisoft-CEO Yves Guillemot bestätigt. Da freuen sich die Fans drauf, oder?

Remakes statt neue Games?

In einem Interview auf der Ubisoft-Website wurde Guillemot gefragt, was Assassin’s Creed-Fans in Zukunft von der Serie erwarten können. “Erstens können die Spieler:innen von einigen Remakes begeistert sein, die es uns ermöglichen, einige der Spiele, die wir in der Vergangenheit erstellt haben, noch einmal zu überdenken und zu modernisieren”, sagte Guillemot. “Es gibt Welten in einigen unserer älteren Assassin’s Creed-Spiele, die immer noch extrem interessant sind. Zweitens, um Ihre Frage zu beantworten, wird es viele unterschiedliche Erlebnisse geben. Das Ziel ist es, dass Assassin’s Creed-Spiele regelmäßiger herauskommen, aber nicht, dass es jedes Jahr das Gleiche ist. Es werden viele gute Dinge kommen, darunter Assassin’s Creed Hexe, das wir angekündigt haben, das ein ganz anderes Spiel als Assassin’s Creed Shadows sein wird. Wir werden die Leute überraschen, denke ich”.

Ein Bericht im vergangenen Jahr behauptete, dass Ubisoft mit der Entwicklung eines Remakes des beliebten Assassin’s Creed-Eintrags Black Flag begonnen hatte. Quellen sagten, dass sich ein Remake des Cross-Gen-Spiels für PlayStation 3 und Xbox 360 aus dem Jahr 2013 in der frühesten Phase befand und für “mindestens ein paar Jahre” nicht erhältlich sein wird. Während Ubisoft noch nie ein früheres Assassin’s Creed-Spiel vollkommen neu gemacht hat, hat es in der Vergangenheit zahlreiche Remaster veröffentlicht. Assassin’s Creed: The Ezio Collection wurde 2016 veröffentlicht und bietet remasterte Versionen von Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood und Assassin’s Creed: Revelations. Im Jahr 2018 folgte eine remasterte Version von Assassin’s Creed Rogue. Und nun folgen noch mehr Ausflüge in die Vergangenheit. Was meint ihr? Ist das ein guter Schachzug von Ubisoft?