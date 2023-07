Ubisoft arbeitet wohl an einem Assassin’s Creed: Black Flag Remake

Ubisoft hat mit der Entwicklung eines Remakes des beliebten Assassin’s Creed Black Flag, dem vierten Hauptteil der Serie, begonnen.

Mehr zum Black Flag-Remake

Das wird von Quellen publiziert, die behaupten, dass sich ein Remake des 2013er Cross-Gen-Spiels für PlayStation 3 und Xbox 360 derzeit in der Planungs- und Konzeptphase befindet und für “mindestens ein paar Jahre” noch nicht vorzeigbar sein wird. Ein Team von Ubisoft Singapore, einem der Studios, die an Black Flag – insbesondere seinem Schiffs-Gameplay – gearbeitet haben, wird Berichten zufolge stark an der Modernisierung des Spiels beteiligt sein. Ubisoft gibt mit seinem größten Franchise grad richtig Gas: Das diesjährige Assassin’s Creed Mirage erscheint im Oktober und ist eines von sechs kommenden Spielen der Serie, die letztes Jahr bei einer Ubisoft-Produktpräsentation vorgestellt wurden.

Die nächsten Haupttitel der Serie nach Mirage haben den Codenamen Red und Hexe und werden als Teil des neuen Assassin’s Creed Infinity-Franchise-Hubs veröffentlicht. Red, das vom Assassin’s Creed Odyssey-Studio Ubisoft Quebec entwickelt wird und den gleichen Kreativdirektor hat, spielt im feudalen Japan. Es wird von Ubisoft Montreals Hexe gefolgt, die sich Berichten zufolge um Hexenprozesse in den letzten Phasen des Heiligen Römischen Reiches dreht. Ubisoft arbeitet auch an einem eigenständigen Assassin’s Creed-Multiplayer-Spiel, dem in China gesetzten Handyspiel Assassin’s Creed Codename Jade und einem weiteren mobilen Serieneintrag mit Netflix. Ob Ubisoft das stemmen kann und Klasse statt Masse liefert, anstatt umgekehrt?