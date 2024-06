Assassin’s Creed Shadows Gameplay sieht absolut unglaublich aus!

Assassin’s Creed Shadows Gameplay

Yasuke beeindruckt mit seiner furchterregenden Stärke und Naoe kombiniert geschickt ihre agilen Parkour-Fähigkeiten mit Shinobi-Techniken. Bei Kämpfen im Wald oder Duellen in Dorf wird die Umgebung ein wenig zerstört und Gegenstände gehen zu Bruch. Das Volk wird verschieden auf die Protagonisten reagieren und somit misstrauisch wenn ein angesehener Samurai auf den Dächern herumklettert. Dafür hat Yasuke durch seinen Rang zu bestimmten Bereichen zutritt, zu denen Naoe nicht so leicht Zugang hat. Die Shinobi-Meisterin muss dann mit ihren Schleichfähigkeiten einen anderen Weg finden. Im Schatten der Nacht kann sie sich besser verstecken und falls nötig Laternen zerstören oder Fackelträger eliminieren um mehr Dunkelheit zu erschaffen. Außerdem sehen wir Eindrücke der riesigen offenen Welt und die Erkundungsmöglichkeiten.

Mehr zu Shadows

Am 15. November erscheint Assassin´s Creed Shadows, das neueste Open-World-Assassinen-Abenteuer, exklusiv für die neueste Konsolengeneration. Es wurde über vier Jahre bei Ubisoft Québec (Assassin´s Creed Odyssey & Syndicate) mit der Unterstützung von 15 weiteren Studios entwickelt. Wie damals mit Assassin´s Creed Origins erwartet uns dieses Jahr, dank der längeren Entwicklungszeit und der verbesserten Anvil Engine, ein großer Sprung und hoffentlich eine neue glorreiche Assassinen-Ära.

Wir reisen ins feudale Japan des 16. Jahrhunderts, genauer gesagt ins Jahr 1579, zur Azuchi-Momoyama-Zeit. In dieser unruhigen Ära wird das Land durch allerlei neue Einflüsse aufgewirbelt. Verschiedene Clans kämpfen brutal um die Herrschaft, und zeitgleich erreichen ausländische Schiffe die Häfen. In dieser Epoche tauchen wir in die Geschichte zweier Protagonisten ein, die sehr unterschiedliche Kriegertraditionen der damaligen Zeit repräsentieren: eine agile, flinke Shinobi und ein brachialer, furchtloser Samurai.