Die Xiaomi Watch 2 im Test – ein Featurebündel zum erschwinglichen Preis

Der für mich deutlichste Unterschied ist das wunderschöne 1,43 Zoll AMOLED Display mit einer Auflösung von 326 PPI und einer Helligkeit von bis zu 600cd/m². Die Farben sind kräftig intensiv und das Display ist auch in der prallen Sonne noch deutlich lesbar. Wenn die Uhr gerade nicht in Verwendung ist, kann ein dezentes Always-On Display eingestellt werden, das die Uhrzeit in einem dezenten Grau anzeigt.

Zwei Wochen lang hat mich die Xiaomi Watch 2 in allen Lebenslagen tagsüber als auch nachts begleitet und hat damit meine treugediente Garmin Vivoactive 3 abgelöst. Die Xiaomi Watch 2 ist meine erste Smartwatch, die ich so lange testen konnte. Ich bin in vielerlei Hinsicht positiv überrascht im Vergleich zu den Sportuhren, die ich bisher immer hatte.

Software

Die Xiaomi Watch 2 bietet ein im ersten Moment fast überwältigendes Angebot an Apps und Features. Die Benutzeroberfläche ist auf Basis von Google Wear OS und ist damit intuitiv bedienbar. Dank dem Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 Prozessor reagiert die Uhr schnell und das Anpassen an die eigenen Gewohnheiten macht Spaß. Bei manchen smarten Funktionen gibt es aber noch Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel hat die Uhr ein smartes Always On Display, welche das Display während des Schlafens ausschalten sollte. Sogar während des Nachtmodus, blieb das Always On Display oft eingeschaltet bzw. aktivierte sich das gesamte Display bei manchen Bewegungen, wodurch ich öfter geweckt wurde. Ich würde aber erwarten, dass an diesen Stellen mit späteren Updates noch nachgebessert wird. In der Zwischenzeit kann man sich auch mit manuellen Einstellungen behelfen, damit das gar nicht erst zum Problem wird.

Begleitapp Mi Fitness

Als Begleitapp verwendet die Xiaomi Watch 2 die App Mi Fitness, die direkt beim Koppeln mit dem Smartphone vorgeschlagen wird. So wird das Benutzererlebnis schon sehr angenehm gestaltet. Die Verwaltung der Uhr ist über die App selbsterklärend und einfach. Um die Uhr sowie ihre Tracking-Funktionen voll zu nutzen, benötigt man ein Xiaomi-Konto. Hier findet man diverse Analysen wie bspw. Qualität, Dauer und Phasen des Schlafes, der durchschnittliche Puls (sowohl tagsüber als auch während des Schlafens), die Anzahl meiner täglichen Schritte bzw. des Aufstehens, Blutsauerstoff, Stress oder Trainingsbelastung. Die App glänzt besonders bei der Schlafanalyse und gibt mir Empfehlungen, welcher Tagesplan am besten zu meinem Schlaftyp passt. Mit diesen Auswertungen hatte ich die letzten beiden Wochen das eine oder andere Aha-Erlebnis, dass ich zum Beispiel meinen Steh-Schreibtisch aktiver nutzen könnte. Die Uhr animierte mich so Bewegung bewusster in meinen Tag einzubauen und im gesamten aktiver zu werden. Ich habe auch den von der Uhr vorgeschlagenen Tagesablauf, der am besten zu meinem Schlaftyp passen sollte, ausprobiert. Zwar hat das in der kurzen Testphase keine merklichen Verbesserungen mit sich gebracht, war aber auf jeden Fall eine interessante Anregung den eigenen Tagesablauf stärker zu reflektieren.

Was ich besonders angenehm im Vergleich zu meiner vorherigen Uhr empfand, ist der 32GB große Speicher. Damit konnte ich für Sporteinheiten meine Kopfhörer mit der Xiaomi Watch 2 verbinden, um Musik zu hören, und konnte mein Smartphone zuhause lassen. Das gibt vor allem mit sportlichen Outfits ein ungenahntes Freiheitsgefühl.