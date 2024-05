Günstige 5G-Handys: Magenta bringt T Phone 2 und T Phone 2 Pro

Eineinhalb Jahre nach dem Launch der ersten T Phones geht die Eigenentwicklung zwischen Deutsche Telekom und Google in die nächste Runde.

Zu den T Phone 2-Modellen

Ab 23. Mai sind das T Phone 2 sowie das T Phone 2 Pro erhältlich. Neben Österreich erscheinen die 5G-Smartphones auch in neun weiteren europäischen Ländern. Bei der Produktion wurde vor allem auf nachhaltige Faktoren gesetzt. Im Eco-Rating erhalten beide Modelle mit 88 bzw. 84 (Pro) von 100 Punkten hervorragende Ergebnisse. Außerdem sind beide Modelle mit dem „Green-Magenta“-Label der Deutschen Telekom ausgezeichnet – dieses wird an jene Produkte vergeben, die einen Beitrag zum Klimaschutz und zum verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen leisten. Die hohen Eco-Rating-Werte bringen die Reduktion der CO²-Emissionen durch effizientes Ressourcenmanagement zum Ausdruck. Neben einer hohen Recyclingfähigkeit und einer plastikfreien Verpackung ist der optimierte Einsatz von Halbleitern (deutlich weniger Treibgasemissionen) hervorzuheben.

Das Herzstück der Smartphones bildet ein Snapdragon 6 Gen 1-Prozessor. Zudem sind beide Modelle mit einer Dual-SIM – bestehend aus Nano-SIM und eSim – ausgerüstet, wobei letztere im vorliegenden Preissegment ein weiteres Alleinstellungsmerkmal darstellt. Die Pro-Version ist zudem mit einer Ultraweitwinkelkamera ausgestattet, die das aus vier Kameras bestehende Modul komplettiert. Auch eine optische Bildstabilisierung ist beim T Phone 2 Pro integriert und ermöglicht selbst in unruhigen Momenten scharfe Aufnahmen. Mit 128 GB bzw. 256 GB (Pro) stellen beide Modelle ausreichend Speicherplatz zur Verfügung. Der Arbeitsspeicher beläuft sich auf 6 GB bzw. 8 GB RAM. Ab 23. Mai starten die beiden Modelle in den Verkauf, sie sind um 149,- respektive 249,- Euro (Pro) erhältlich. In Kombination mit dem Mobile S-Tarif gibt es beide Modelle bereits ab 32 Euro/Monat – was für euch?