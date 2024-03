Die Xiaomi Watch S3 im Test – ein günstiges und schickes Featuremonstrum

Mit der Xiaomi Watch S3 kam Ende Jänner eine Featurebombe auf den heiß umkämpften Wearable Markt, die die Konkurrenz stark herausfordert. Mehr dazu in meinem Review. Die Xiaomi Watch S3 – Lieferumfang, Look und Feel: Die Xiaomi Watch S3 Kostenpunkt kommt in einem schönen dickwandigen Schächtelchen daher. Allein das vermittelt schon eine gewisse Wertigkeit. Im Karton selbst liegt oben auf das Wearable. Darunter befindet sich noch der übliche Papierkram, also Garantiehinweis und Handbuch, sowie das magnetische Ladedock, das mit USB-A in jeder handelsüblichen Buchse Platz findet. Einen Steckdosenadapter sucht ihr vergebens, aber damit folgt Xiaomi nur dem gängigen Greenwashing Trend. Außerdem hat man diese Dinger ja mittlerweile eh zuhauf zuhause rumliegen. Die Xiaomi Watch S3 beeindruckt bereits beim ersten Blick durch ihr schlichtes und dennoch elegantes Design. Der matte Edelstahlbody, umrahmt von einer polierten silbernen Lünette, verleiht der Uhr eine zeitlose Ästhetik.

Aufatmen bei Allergiker:innen Das lichtgraue Armband aus Fluorkautschuk sorgt nicht nur für einen bequemen Sitz am Handgelenk, sondern bietet auch eine hohe Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten, Ölen und Fetten. Ein durchdachtes Detail ist der Abschluss des Armbands, der sich unter das Band schiebt und so für zusätzlichen Komfort sorgt, dabei aber die Bequemlichkeit nicht einschränkt. Die Sensoren zur Puls- und Sauerstoffmessung an der Unterseite der Uhr sind mit einer Keramikbeschichtung versehen, was sie auch für Allergiker:innen geeignet macht, die an Nickelallergien leiden. Ob das Fluorkautschuk-Armband allerdings auch von Latex-Allergiker:innen vertragen wird, weiß ich nicht.

Lünettchen wechsel dich! Ein besonderes Feature der Xiaomi Watch S3 ist es, die Lünette und die Armbänder der Uhr leicht auszutauschen. Dies ermöglicht es den Nutzer:innen, den Stil der Uhr individuell anzupassen – auch, für den Fall der Unverträglichkeit des Kautschukarmbands, lässt sich dieses dann gegen eines aus Stoff oder Metall ersetzen. Allerdings sind offizielle Wechselarmbänder und Lünetten zum Zeitpunkt des Tests weder in Onkel Jeffs Gemischtwarenladen, aka Amazon noch beim offiziellen Xiaomi-Onlineshop erhältlich. Da jedoch bereits mit diversen Varianten geworben wird, kann es sich nur um einen beschränkte Zeitspanne handeln, bis diese verfügbar sind. Die Xiaomi Watch S3 – Inbetriebnahme, Features und Akkulaufzeit: Die Einrichtung der Xiaomi Watch S3 gestaltet sich äußerst simpel und schnell. Innerhalb weniger Minuten ist die Uhr über die Mi Fitness App gekoppelt, eingerichtet und auf dem neuesten Stand. Das Hyper OS der Uhr wird durch ein kurzes Tutorial eingeführt, das die Bedienung mittels der zwei rechts sitzenden Hardware-Buttons und Gesten erklärt. Pures Chaos Das Sammelsurium an diversen Apps und Features im Verzeichnis hingegen ist beim ersten Navigieren eben genau das: Eine Anhäufung von Icons, die ihr erstmal erkunden und verinnerlichen müsst, da die Namen eben erst beim Öffnen der Funktionen offenbar werden. Dank des schnellen Prozessors bietet die Uhr ein flüssiges und reaktionsschnelles Nutzungserlebnis. Xiaomi spricht von 60Hz – wird schon stimmen. Geruckelt hat jedenfalls nichts. Das AMOLED-Display liefert nicht nur sehr schöne Schwarzwerte, sondern garantiert auch bei verschiedenen Betrachtungswinkeln eine gute Lesbarkeit. So! Many! Features! Mit einer unglaublichen Menge an ca. 150 trackbaren Sportarten und Aktivitäten, einschließlich E-Sport oder sogar Exoten wie Schach, bietet die Xiaomi Watch S3 für nahezu jede:n Nutzer:in das passende Trainingslog. Die Bewegungserkennung ermöglicht sogar schnelles und unkompliziertes on-the-go-Tracking, wenn ihr einfach nur mal schnell in Bewegung kommen und nicht erst durch die zahlreichen Optionen waten wollt. Die Xiaomi Watch S3 überzeugt zudem mit ihrer Fähigkeit zur Stress-, Puls- und Blutsauerstoffmessung. Eure sämtlichen Vitaldaten kennt somit in China sicher bald jede:r regierungstreue Beamt:in ;-P Abgerundet wird diese Menge an Health-Trackern durch kleinere Utilities, wie ein Voice-Memo, Notfallkontakte, Alexa-Integration, Bluetooth-Anrufen und und und. Eine herausragende Eigenschaft der Xiaomi Watch S3 ist ihre langlebige Batterie, die eine Akkulaufzeit von bis zu 15 Tagen verspricht. Da meine Testlaufzeit zu kurz war, kann ich dieses Durchhaltevermögen aber nicht verlässlich bestätigen. Jedoch zeigte der Akku am Ende eines intensiven Testtages mitsamt mehreren getrackten Sportprogrammen, nach ca. 8000 Schritten bei angeschaltetem GPS, höchster Bildschirmhelligkeit, Schlaf-, Stress und mehrfacher Pulsmessung immer noch 92% an. In etwa könnte die Hersteller:innenangabe also hinkommen. Meine bis dato verwendete Samsung Galaxy Watch 3 versinkt mit ihren popligen 2,5-3 Tagen vor Schmach im Boden. VISA-Freiheit: Die NFC-Bezahlfunktion, die beispielsweise noch nicht einmal vom Mitbewerber Huawei unterstützt wird, ermöglicht es Mastercard-Besitzer:innen, kontaktlos zu bezahlen. VISA oder andere Anbieter:innen werden zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht unterstützt.

Die Xiaomi Watch S3 - Das Testfazit: Wer einen verhältnismäßig günstigen Einstieg in die Wearable-Welt machen möchte, ist bei der Xiaomi Watch S3 am absolut richtigen Dampfer. Für derzeit ca. 130 Euro bekommt ihr eine schlichte, stylische und theoretisch stark individualisierbare Smartwatch mit einer unglaublich langen Akkulaufzeit und soviel trackbare Vitalwerte, wie ihr sie euch in euren kühnsten Big Brother-Träumen nicht ausmalen möchtet. Kleinere Mankos hat die Xiaomi Watch S3 aber schon. Neben all den Sensoren schmerzt das Fehlen eines Blutdruckmessgeräts. Zudem erfordert der potentielle Austausch der Lünette (offizielle Wechseleinheiten waren zum Testzeitpunkt außerdem auch nocht nicht verfügbar) etwas Vorsicht, da sie sich bei unvorsichtiger Handhabung leicht verkeilen kann. Darüber hinaus erfolgt die Ladung der Uhr ausschließlich über eine proprietäre Ladestation und nicht über Qi. Insgesamt ist die Xiaomi Watch S3 aber eine hervorragende Wahl für Nutzer, die eine elegante, leistungsstarke und vielseitige Smartwatch suchen und keine Unsummen dafür auf den Tisch blättern wollen.