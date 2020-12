Die Top 5 PS4-Games der Beyond Pixels-Redaktion

Auf dem geteilten 3. Platz mit jeweils 7 Punkten: God of War & Horizon: Zero Dawn



Silber geht mit ingesamt 9 Punkten an… The Last of Us Part II

Und der Gewinner mit 11 Gesamtpunkten ist …

Bloodborne



Honorable Mentions:

Die folgenden Games wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, da sie zwar gesamtheitlich nicht genug Punkte für die Top 5 erreicht, aber bei einzelnen Mitgliedern unserer Redaktion einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Detroit: Become Human The Last Guardian Control