Top 5 PS4-Games ohne Gleichen: Highlights von Mat

Als Gamer habe ich diese Generation hunderte Stunden in Fallout 4’s Commenwealth verbracht, in The Witcher 3: The Wild Hunt für Geralt of Rivia mit seiner Ziehtochter Ciri ein schönes Landhaus in Toussaint (ja, ich hatte das Ende ohne Triss & Yennefer) errichtet, habe meiner gefühlt eigenen Ziehtochter Ellie in The Last of Us: Part II in einer gespenstisch schönen Post-Apokalypse aufwachsen sehen und vieles mehr. All diese Erfahrungen bringen mein Gamer-Herz zum höher Schlagen und ich bedanke mich hiermit für die vielen großartigen Momente, die Developer uns laufend bescheren.

Während die meisten Bugs (die das Spiel bei Launch belasteten) gepatcht wurden, verbleiben leider nach wie vor enorme Ladezeiten, die besonders zwischen Hauptquest und Cutscenes die Stimmung nehmen. Wer Kingdom Come: Deliverance also noch nicht gespielt hat, erlebt es auf PS5 vielleicht in neuem, besseren Licht!

Als ich mich endlich in Heinrichs Stiefeln wiederfand war ich zunächst gespannt die vielen Möglichkeiten der Welt zu erkunden, fand dann aber rasch heraus, dass die Möglichkeiten eines einfachen Bürgers (ganz wie im realen Leben) vorerst begrenzt sind. Faustkampf mit dem Dorf-Schläger? Man bekommt aufs Maul. Gefecht mit Räubern? Man bekommt aufs Maul. Beim tollpatschigen Diebstahlsversuch erwischt worden? Man bekommt aufs Maul. Kingdom Come: Deliverance lässt uns für Skills, Ruhm und Namen arbeiten und so die strenge Hierarchie zwischen Adel und Pöbel im Mittelalter direkt spüren.

Fasziniert vom Weltall, den unendlichen noch zu entdeckenden Welten und inspiriert von klassischer Science Fiction Literatur a la Isaac Asimov, Frank Herbert, H.G. Wells etc. falle ich immer wieder in eine Sehnsucht nach Abenteuer und Entdeckung. In diesen Phasen kehre ich stets zu No Man’s Sky zurück, springe in mein Raumschiff, erkunde neue Planeten (die Auswahl ist nicht gerade gering), baue meine Basis weiter auf, lerne neue Aliens kennen und erlebe die Inhalte des neuesten Updates.

Wahrlich unendliche Weiten und Möglichkeiten versprach uns Hello Games im Vorfeld des No Man’s Sky Releases im Jahr 2016. Dass das Spiel bei Launch nicht ganz halten konnte, was es versprochen hatte, ist Fans von Space-Exploration und Videospielen wohl bekannt. Auch ich war selten so gespannt auf ein Spiel und trotz dem suboptimalen Start, konnte ich dem bunten Weltall-Simulator damals schon einiges abgewinnen. Nach harter Kritik hat Hello Games sich inzwischen alles andere als unter einem Stein verkrochen – ganze 13 große kostenlose Updates und zahllose Patches haben das Spiel seit Release zu einem noch weit größeren Erlebnis gemacht, als ursprünglich versprochen wurde.

Ein Spiel so raffiniert in seinen Feinheiten und so weitläufig in seiner Vielfalt – kaum ein Spiel trifft der Begriff „Gaming-Erlebnis“ so gut wie What Remains of Edith Finch. Nach zahlreichen Empfehlungen von verschiedenen Seiten war ich stets gespannt darauf, dieses angeblich ganz besondere Spiel zu genießen. Doch braucht es eine ganz eigene Stimmung für mich, um Walking Simulator Games wie dieses in Angriff zu nehmen. What Remains of Edith Finch wurde 2016 von Annapurna Interactive veröffentlicht, fand aber erst 2019 den Weg auf meine PS4, wo ich sehr schnell begriff, dass ich es mit einem besonderen Werk zu tun hatte.

Die Familie Finch trägt einen Fluch mit sich, der alle bis auf ein Kind jeder Generation der Finches dahinrafft. In What Remains of Edith Finch erlebt man Edith’s letzten Besuch des Familienheims anhand ihres Tagebuches nach. Doch wir sprechen hier nicht von einem 0815 Einfamilienhaus. Generation um Generation und Nachwuchs um Nachwuchs wurde das Finch-Haus auf Orca Island erweitert und so Brett für Brett zu einem in sich verwinkelten windschiefen Holzschloss voller Geheimnisse, Verstecke und Schicksale. Entwickler Giant Sparrow gelang hier ein Meisterwerk an (Level-)Design. Das Haus selbst erzählt Geschichten, wie nur die Erfahrungen zwischen Familienmitgliedern sie schreiben können. Doch What Remains of Edith Finch begnügt sich nicht mit dieser herausragend konstruierten Walking-Simulator Welt.

Im Laufe des Besuchs erleben Spielerinnen und Spieler (in der Rolle von Edith) das Schicksal jedes Familienmitglieds nach. Dabei tauchen wir tief in die Beziehungen zwischen den Finches und deren eigene Welten ein. Ob kindliche Blickwinkel auf die Welt, von Depression und Angst verzerrte Realität oder simpel fantastische kreative Vorstellungskraft – What Remains of Edith Finch entführt uns wieder und wieder in neue episodische Mini-Games, die die jeweilige Persönlichkeit eines Finch-Familienmitglieds auf emotionale Weise erfahrbar machen. Jeder einzelne dieser Ausflüge wäre zu simpel und kurz als eigenständiges Spiel, fügt sich im Kontext der Finches perfekt in ein Familienportrait, das einem das Gefühl gibt, selbst dazuzugehören.

Es ist schwierig diese emotionale Erfahrung in Worte zu fassen. Doch am Ende des Spiels saß ich mit offenem Mund, feuchten Augen, gleichzeitig tief traurig und freudig gerührt auf meiner Couch. What Remains of Edith Finch ist ein perfektes Beispiel, wie der zusätzliche Aspekt der Interaktion, den nur Videospiele bieten können, noch tiefer gehende Immersion und Identifikation schaffen kann, als jedes andere Medium.

2. Welcome home, Good Hunter – Bloodborne