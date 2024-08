Die HP Omen Produktneuheiten 2024 im Überblick

Um uns die OMEN-Produktneuheiten 2024 vorzustellen, hat Roman Winter, Gaming Category Lead für Österreich und Deutschland bei HP, seinen Feierabend etwas aufgeschoben. An einem schwülen Sommerabend hat er uns in der Wiener City den zur Temperatur passenden heißen Scheiß im OMEN-Lineup für 2024 präsentiert.

Dennoch liefern sie aber eine ordentliche Performance, erst recht, weil sie im Verbund mit NVidias RTX 4060 und 4070 Chipsets kombiniert werden.

Dies ermöglicht in den meisten Games eine durchschnittliche WQHD-Auflösung, die auf dem crispen 14 Zoll 2,8K-OLED-Screen des OMEN 14 dargestellt wird. Der 2,8K Standard entspricht übrigens einer Maximalauflösung von 2880 x 1800 Pixeln, die mit maximal 120 Bildern pro Sekunde über den Bildschirm des OMEN 14 flimmern kann.

OMEN im Schlankheitswahn

Roman legt auch ein besonderes Augenmerk auf die schmale Bauhöhe und das geringe Gewicht des OMEN 14. Er findet es zurecht erstaunlich, wieviel Leistung die Ingenieur:innen bei HP in ein 16mm schmales Chassis bei gerade einmal 1,6 kg Gewicht gequetscht haben. Er merkt außerdem noch an, dass die RTX4070er im OMEN 17 natürlich noch mehr Leistung bringt. Geschuldet ist das der notwendigen Drosselung der Stromstärke im OMEN 14.

Pack das WLAN-Kabel ein

Der 14-Zöller ist aber definitiv ein schöne Begleiter, wie Roman es ausdrückt, der auch in Sachen Konnektivität nur einen Wunsch offen lässt – einen RJ45-Port. Der OMEN 14 wiegt das allerdings durch sehr schnelle WiFi 7-Kompatibilität wieder auf.

Auch wenn der OMEN 14 sich nicht in ein kabelgebundenes Netzwerk integrieren lässt, hindert euch dies also nicht an der Teilnahme an Oldschool-Gaming Sessions, wie Roman bezeugen kann. Er besucht auch heute noch gerne mit seiner Freundin LAN Parties. Wenn wir dort dann mit den stylishen kleinen 14-Zoll-Notebooks auftauchen, zieht das schon Blicke auf sich, wenn diese Dinger dann doch auch noch mehr Performance haben als 90% der Teilnehmer:innen, die da teilweise mit ihren riesigen Desktops auftauchen, wie Roman etwas stolz anmerkt.

Gaming like it’s 1999

Dieser Flex hat aber auch seinen stolzen Preis. Die hübsch-designten und potenten 14-Zöller beginnen preislich bei schlappen 1999 Euro. In der teuersten Konfiguration mit 32GB RAM, RTX 4070 und Intel Ultra 9 Prozessor dürft ihr euer Börserl gar um harte 2499 Steine erleichtern. Wer über soviel Leistung verfügt und diese teuer bezahlt hat, hat sicher aber kaum Lust mehrere Stunden auf einen 14 Zoll großen Screen zu starren. Gut, dass der OMEN 14 bei dieser Leistung aber definitiv dafür gedacht ist, an größere Displays angeschlossen zu werden.

„Dongle nervt einfach!“

Alle OMEN Laptops haben ab diesem Jahr auch schon ab Werk eine 2,4 GHz Funkverbindung an Bord, damit die Gaming-Headsets der kürzlich akquirierten Firma HyperX ohne zusätzlichen Dongle direkt aus der Verpackung heraus mit den Laptops gepaired sind. Auf die Rückfrage hin, ob das auch für Gaming Mäuse funktioniert, beschwichtigt Roman, dass das zwar das Ziel sei, derzeit aber noch nicht möglich sei und man für die (Dongles der) Mäuse doch noch einen USB-Port opfern müsse.

OMEN 17 – Die neue Mittelklasse

Anders als das schlank designte OMEN 14 kommt das ehemalige Flaggschiff von HPs Gaming-Flotte daher. Mit seiner bulligen Bauweise wirkt es fast schon wie ein Relikt aus der Vergangenheit des mobilen Gamings, wird aber besonders im deutschsprachigen Raum immer noch sehr gerne gekauft.

Anders als früher ist das 17 Zoll Notebook aber preislich etwas günstiger geworden und beginnt nun schon bei 1000 Euro in der Standardkonfiguration. In der Premiumausführung für 2000 Euro hat das OMEN 17 dann schon einen Ryzen 9 und eine RTX 4070 im Gehäuse stecken.

Der neue preisliche Grenze nach oben ist mit dem OMEN 16 und seiner Ausstattung bis maximal Core i9 und RTX4080 erreicht. Dafür legt man dann bis zu 3999 Euro auf den Tresen.

HP und die Handhelds

Ich will noch wissen, ob HP, nachdem sie einen möglichst breiten Markt bedienen wollen, mittlerweile auch in den Handheld-Wettbewerb eintreten wollen. Roman nur, dass man mit großem Interesse darauf schaue und die Entwicklungen dahingehend beobachte. Konkrete Pläne, einen HP Handheld PC baldmöglichst anzubieten gibt es aber noch nicht. Bis dahin freuen sich also noch ASUS, Valve oder Lenovo auf den Umsatz, den sie mit geneigten Handheld-Zocker:innen machen können.