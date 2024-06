PC-Bastler:innen aufgepasst: Intel hat eine neue Lösung für Tower, ermöglicht neue PCs

Auf der OFC-Conference 2024 gab uns Intel mit dem OCI-Chiplet einen interessanten Einblick in die Zukunft des Chip- und Interconnect-Designs.

Mehr zum OCI-Chiplet

Das Optical Compute Interconnect (OCI) Chiplet integriert eine Photonics Integrated Circuit (PIC) mit einem elektrischen IC. Das Chiplet wurde mit einer Intel-CPU verbunden und gezeigt, wie Live-Daten hin und her gesendet wurden. Intel glaubt, dass diese Technologie ein Game Changer ist, da sie die steigende Nachfrage nach höherer Bandbreite über größere Entfernungen erfüllt und gleichzeitig weniger Strom verbraucht. Natürlich werden die ersten Varianten für KI-Infrastrukturen und HPC-Umgebungen verwendet, in denen Skalierbarkeitsprobleme über Racks und Cluster hinweg bei groß angelegten Bereitstellungen immer deutlicher werden.

Intels Pressemitteilung enthielt die folgende Erklärung: “Als Analogie ist das Ersetzen von elektrischen I/O durch optische I/O in CPUs und GPUs zur Übertragung von Daten wie der Verwendung von Pferdewagen zur Verteilung von Waren, die in Kapazität und Reichweite begrenzt sind, zur Verwendung von Autos und Lastwagen, die viel größere Mengen an Waren über viel längere Entfernungen liefern können. Dieses Maß an verbesserter Leistung und Energiekosten ist das, was optische I/O-Lösungen wie Intels aufstrebendes OCI-Chiplet zur KI-Skalierung bringen.“ Das sagt uns, wo Intel glaubt, dass die Zukunft der Interconnect-Technologie liegt.

Voller Speed, wenig Strom

Obwohl der OCI ein Prototyp ist, unterstützt er bereits bis zu 4 Terabit pro Sekunde (Tbps) bidirektionale Datenübertragung über Entfernungen von bis zu 100 Metern. Wichtig ist, dass die Technologie mit PCIe 5.0 kompatibel ist, was die Integration in die vorhandene PCIe-kompatible Infrastruktur relativ einfach macht. In Bezug auf die Energieeinsparung behauptet Intel, dass seine Lösung viel effizienter ist und nur 5 Pico-Joule (pJ) pro Bit verbraucht, verglichen mit steckbaren optischen Transceiver-Modulen mit etwa 15 pJ/Bit.

Das OCI-Chiplet kann in zukünftige CPUs, GPUs und SoCs integriert werden. Sollte die Technologie in den kommenden Jahren die Masse erreichen – und wenn sie im Unternehmensbereich funktioniert, gibt es wenig Grund für Zweifel -, dann könnten PCs in den kommenden Jahren ganz anders aussehen. Stellt euch vor, ihr könntet eine GPU installieren, die keinen PCIe-Steckplatz benötigt. Ihr könntet die Grafikkarte überall in einem kompatiblen Gehäuse installieren und es über ein Kabel ohne Leistungsverlust an ein Motherboard anschließen. Das sollte zu einer verbesserten Kühlleistung und potenziell einfacheren (und billigeren!) Motherboard-Designs führen. Klingt gut, was meint ihr?