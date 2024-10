Der Snapdragon 8 Elite kann auch PC-Games am Mobilgerät spielen lassen

Qualcomms neuer Snapdragon 8 Elite ist eine gute Nachricht für alle, die PC-Spiele auf ihren mobilen Geräten spielen wollen. Wir berichteten bereits vom kommenden Chip!

Dank der Linux-Kernel-Leute wird der Snapdragon 8 Elite am ersten Tag Unterstützung für Linux haben und sollte in der Lage sein, PC-Spiele mit Emulations-Apps wie Winlator zu spielen. Schon jetzt kann sein Vorgänger, der Snapdragon 8 Gen 3 bereits PC-Spiele wie Far Cry und Fallout 4 auf einem Samsung Galaxy S24 spielen. Der 8 Elite-Chip wird wahrscheinlich eine bessere Leistung mit PC-Emulation bieten, obwohl noch abzuwarten bleibt, wie viel. Die Emulation ist in der Regel eine ineffiziente Möglichkeit, Spiele auszuführen, aber ohne native Unterstützung geht es nicht anders. Und der neue Smartphone-Chip scheint leistungsstark genug zu sein, um in vielen Titeln spielbare Bildraten zu liefern. Klar, dass das der Hersteller sagt – aber worauf dürfen wir uns genau einstellen?

Natürlich wird das SoC auch einen ernsthaften Leistungsschub gegenüber seinen Vorgängern bei nativen Handyspielen bieten. Sollten Entwickler bestehende Spiele auf die direkte Verwendung des Snapdragon 8 Elite portieren, könnten in den kommenden Jahren einige bemerkenswerte Titel auf Android kommen. Die aktualisierte Adreno-GPU unterstützt die Unreal Engine 5.3 mit Nanite sowie das Physiksystem Unreal Chaos und bietet Entwicklern einige leistungsstarke Werkzeuge zum Erstellen realistischer Handyspiele. Qualcomm sagt, dass die Adreno-GPU 40 Prozent leistungsfähiger und 40 Prozent effizienter ist als zuvor, was ein bemerkenswerter Sprung ist. Sie sorgte bereits für einiges Aufsehen, als sie die Radeon 780M (in einem Asus ROG Ally) in 3DMark Steel Nomad Light übertraf.

2025 erscheinen die ersten Smartphones mit dem Chip – warten wir’s ab…