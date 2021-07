Death Stranding Director’s Cut kommt am 24. September 2021

Das Releasedatum von Death Stranding Director’s Cut wurde von Sony und Kojima Productions bestätigt. Was uns alles erwarten wird, lest ihr hier!

Director’s Cut ist in, wie es scheint

Neben The Signifier und Ghost of Tsushima bekommt nun auch Death Stranding einen sogenannten Director’s Cut. Das Veröffentlichungsdatum ist der 24. September, wodurch das exklusive PS5-Upgrade in etwas mehr als zwei Monaten erscheint. Ein neuer Trailer gab uns auch einen viel besseren Blick darauf, was der Director’s Cut im Vergleich zum Basisspiel tatsächlich hinzufügt und ändert. Die kurze Antwort lautet: viel. Seht selbst!