Ghost of Tsushima Director’s Cut für PS4 und PS5 angekündigt

Gute Nachrichten für alle, die vom einsamen Samurai Jin Sakai nicht genug bekommen – Sony kündigte nun an, dass wir uns auf einen Ghost of Tsushima Director’s Cut im Sommer freuen dürfen. Der am 20.8.2021 erscheinende Director’s Cut beschert euch neben der Originalversion des Spiels, alle bisherigen Updates und Zusatzinhalte sowie mit “Die Insel Iki” ein brandneues Abenteuer. Zudem wartet die PS5-Version des Spiels mit einigen exklusiven zusätzlichen Funktionen auf.

Die Story-Erweiterung “Die Insel Iki”

Im brandneuen Kapitel von Ghost of Tsushima reist Jin nach Iki, der Nachbarinsel von Tsushima, um Gerüchte einer mongolischen Präsenz zu untersuchen. Jedoch wird er in sehr persönlich Ereignisse verwickelt, die traumatische Erlebnisse aus seiner Vergangenheit hervorbringen.

Neben der Fortsetzung der Story und neuen Charakteren dürfen sich Spieler auf der Insel Iki auf eine Menge frischer Inhalte freuen. Dazu gehören brandneue Umgebungen, Rüstungen für Jin und sein Pferd, Mini-Spiele, Fähigkeiten, Gegnertypen und noch vieles mehr.

Exklusive PS5-Features

Während sowohl PS4- als auch PS5-SpielerInnen die “Die Insel Iki”-Erweiterung erleben können, bietet der Director’s Cut der PS5-Version noch weitere Features: