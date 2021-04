The Signifier Director’s Cut Releasetermin enthüllt

The Signifier ist ein Mystery-Abenteuerspiel im Tech-Noir-Stil mit einer packenden Geschichte. Erkunde die echte Welt und betritt die unbewussten Bereiche in der Psyche des Opfers. Nutze Technologie, um mit Hinweisen Rätsel zu lösen, entwirre Dialogebenen und bringe die Wahrheit ans Licht.

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hier um eine Extended Version des Psychological Thrillers, der im Oktober letzten Jahres für PC ( hier geht’s zur Steam-Übersichtseite ) veröffentlicht wurde. Wer das Spiel schon besitzt, erhält laut letzten Informationen ein kostenloses Upgrade der PC-Version. Zugleich wird der Director’s Cut auch das Konsolendebüt darstellen. Die Extended Version soll mit verbesserten Animationen und Grafiken, neuen Erinnerungen, neuen Dialogen und zusätzlichen Endings daherkommen.

Publisher Raw Fury und der Entwickler Playmestudio haben vor kurzem den The Signifier Director’s Cut Releasetermin enthüllt. Demnach erscheint die PC/Mac-Version bereits am 22.4.2021 – die angekündigten Konsolenversionen sollen noch im Laufe des Jahres folgen.

The Signifier Director’s Cut Releasetermin (PC)

Wie eingangs erwähnt, erscheint der Director’s Cut am 22.4.2021 für PC/Mac via Steam, GOG.com, and Humble. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Spielwebseite.