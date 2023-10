Dead Island 2 Haus: DLC erscheint Anfang November 2023

Die erste Story-Erweiterung von Dead Island 2 namens Haus wird am 2. November 2023 veröffentlicht, dies hat Deep Silver angekündigt.

Mehr über Dead Island 2 Haus

“Verlieren Sie sich in einer surrealen, psycho-horrorischen Traumlandschaft, während Sie einen mysteriösen Kult in Malibu untersuchen“, sagt der Verleger. “Haus führt die Spieler:innen in eine völlig neue Geschichte, in der der Techno-Tod-Kult eines geheimen Milliardärs inmitten der Zompocalypse ums Überleben kämpft”. Die Erweiterung wird mehrere neue Überlebenswerkzeuge einführen, darunter eine explosive Armbrust und acht neue Fähigkeitskarten. Deep Silver bestätigte zuvor, dass zwei Dead Island 2-Story-Erweiterungen in Arbeit sind. Nach Haus wird das SOLA Festival im zweiten Quartal 2024 starten.

Beide sind im 29,99 Euro-Erweiterungspass des Spiels enthalten. Nicht nur das, sogar eine neue Plattform wird 2024 mit dem Titel beglückt – könnte das die neue Switch-Konsole sein? Das 2014 erstmals angekündigte Zombie-Action-RPG erlitt während eines turbulenten Entwicklungszyklus eine Reihe von Verzögerungen und Änderungen des Entwicklerstudios. Fast ein Jahrzehnt nach seiner ersten Enthüllung wurde Dead Island 2 im Mai veröffentlicht und verkaufte sich am ersten Wochenende über eine Million Mal. Habt ihr den Gewalttitel schon gespielt und was ist eure Meinung dazu?