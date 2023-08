Insider-Quellen: Nintendo plant seine nächste tragbare Konsole für Ende 2024

Entwicklungskits für Nintendos nächste Konsole sind jetzt bei den wichtigsten Partnern, und die Markteinführung ist für nächstes Jahr geplant.

Kommt eine Nintendo Switch 2?

Laut mehreren Personen, die über Nintendos Konsolenpläne der nächsten Generation Bescheid wissen, wird das Unternehmen wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 neue Hardware veröffentlichen, um sicherzustellen, dass es am ersten Tag genügend Lagerbestände zur Verfügung hat, und um die Art von Liefer-Engpässen wie in den letzten Jahren vermeiden. Obwohl spezifische Details auf der Konsole streng geheim sind, deuteten diese Quellen darauf hin, dass die Konsole der nächsten Generation im tragbaren Modus verwendet werden könnte, ähnlich wie die Nintendo Switch. Zwei Quellen sagten zudem, dass die Konsole mit einem LCD-Bildschirm anstelle des hochwertigeren OLED gestartet werden könnte, um die Kosten zu senken, insbesondere angesichts des erhöhten Speicherbedarfs, der für Spiele mit höherer Auflösung (danke, Texturen!) erforderlich ist.

Zum Vergleich: Die aktuelle Nintendo Switch hat gerade mal 32 GB internen Speicherplatz, und nicht wenige Spiele für PS5 oder Xbox Serie kratzen an oder übertreffen die 100 GB-Grenze. Physische Cartridges, wie wir sie von der Switch gewohnt sind, soll es beim Nachfolger ebenfalls geben. Als so gut wie sicher gilt die Abwärtskompatibilität zu den Switch-Spielen, denn Nintendo hat gesagt, dass es seine respektable Benutzerbasis von über 100 Millionen Spieler:innen so gut es geht behalten möchte. Würde eine Switch 2 tatsächlich gegen Weihnachten 2024 erscheinen, wäre das perfekt für Nintendo. Sowohl die PS5 als auch die Xbox Serie-Konsolen wären dann vier Jahre alt, also mitten in ihrem Zyklus – man spricht schon von Pro-Konsolen, aber wer braucht die? – und Nintendo würde dann mit etwas Neuem auftrumpfen. Bleiben wir gespannt, was da auf uns zukommt!