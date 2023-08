Rätselraten rund um Dead Island 2, kommt 2024 auf die nächste Plattform

Dead Island 2 soll im kommenden Jahr auf einer nicht identifizierten Plattform veröffentlicht werden. Meint man Steam oder eine Switch 2?

Dead Island 2 erscheint wofür?

Das sagt Lars Wingefors, CEO der Embracer Group, der die Leistung des Spiels und seine Zukunftsaussichten während des Finanzcalls des Unternehmens diskutierte. Der erstmals 2014 angekündigte Zombie-Action-Titel erlitt während eines turbulenten Produktionszyklus eine Reihe von Verzögerungen und Entwicklerwechseln. Dambuster, ein internes Deep Silver-Studio, übernahm 2019 die Entwicklung und das Spiel wurde schließlich im April für PlayStation- sowie Xbox-Konsolen und PC über den Epic Games Store veröffentlicht. Dead Island 2 war ein voller Erfolg, übertraf die Erwartungen bei der Markteinführung und verkaufte laut Embracer eine Million Exemplare in drei Tagen und zwei Millionen im ersten Monat.

“Ich denke, das Spiel hatte einen wirklich starken Release, dann haben wir gemäß den Erwartungen eine normalere Verkaufszahl gesehen“, sagte Wingefors. „Was wir jetzt erwarten, sind offensichtlich Werbeaktionen, aber in erster Linie die Hinzufügung neuer Inhalte [zwei Erweiterungen sind in Arbeit], so dass es im Jahr eine erhebliche Menge an Inhalten für das Spiel gibt, die auch den Umsatz des Basisspiels verbessern würde. Wenn wir dann ein Jahr vorausschauen, hätten wir eine Veröffentlichung auf einer anderen Plattform, die auch mehrere Verkäufe steigern wird”. Wingefors hat sich möglicherweise auf Pläne bezogen, die PC-Version des Spiels auf Steam zu bringen. Es ist auch möglich, dass Dead Island 2 auf ein Nintendo-System kommt, entweder die Switch oder ihrem Nachfolger, der voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2024 auf den Markt kommen wird…