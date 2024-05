Stray Gods: The Role-Playing Musical – Orpheus angekündigt: DLC für die Götter!

Orpheus (gespielt von Rent-Star Anthony Rapp) erschien im Basisspiel, aber nur kurz, so dass diese Erweiterung den Spielern eine bessere Vorstellung von seiner Hintergrundgeschichte und Persönlichkeit geben wird. Der Trailer zeigt auch Hermes (gespielt von Erika Ishii), obwohl ihre genaue Rolle im DLC nicht geklärt ist. Das Erlebnis dauert etwa zwei Stunden mit sechs neuen interaktiven Tracks und bietet einige wiederkehrende Songwriter, darunter Austin Wintory, Simon Hall und Montaigne, fügt aber auch den komödiantischen Musiker Tom Cardy zum Mix hinzu.

Was die Handlung betrifft, so erklärt der folgende Auszug aus einer Pressemitteilung, was zu erwarten ist. “Wenn der Vorhang gefallen ist und die Show vorbei ist, als wer gehst du nach Hause?” es liest sich. “Wählen Sie, die Geschichten, die die Welt von Ihnen erwartet, abzulehnen, anzunehmen oder umzuschreiben. Ist die sterbliche Welt bereit für die Rückkehr des berüchtigtsten Barden des antiken Griechenlands?” Stray Gods: Orpheus kommt am 27. Juni auf den PC, mit einem Konsolen-Veröffentlichungsdatum “demnächst”.