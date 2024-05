Sonic Rumble angekündigt: SEGA bringt ein 32-Spieler-Handyspiel für alle

SEGA hat offiziell Sonic Rumble angekündigt, ein Handyspiel, das zuvor als Sonic Toys Party bekannt geworden war. Danke, Internet!

Mehr zu Sonic Rumble

Der iOS- und Android-Titel, der “von SEGA in Zusammenarbeit mit Rovio entwickelt und verwaltet wird”, wird diesen Winter veröffentlicht. Laut SEGA lädt Sonic Rumble „alle ein, in eine verdrehte Spielzeugwelt einzutreten, die vom berüchtigten Dr. Eggman geschaffen wurde”. Die Spieler:innen übernehmen die Kontrolle über Spielzeugversionen von Sonic-Charakteren in einer Reihe von Battle-Royale-Herausforderungen für bis zu 32 Spieler, bei denen das Ziel darin besteht, “die meisten Ringe zu sammeln und zu beweisen, dass sie der Schnellste in der Spielzeugkiste sind”. Die Figuren können angepasst werden, um sicherzustellen, dass mehrere Klone desselben Charakters ein gewisses Maß an Individualität haben. Ein längerer Trailer für das Spiel wurde im März unter dem Namen Sonic Toys Party veröffentlicht.