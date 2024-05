Sonic Mania Plus ab sofort via Netflix Games für Handys verfügbar

Get ready for Sonic The Hedgehog! Ab sofort ist Sonic Mania Plus zum ersten Mal auf Mobilgeräten verfügbar, nur auf Netflix Games.

Sonic Mania Plus ist ein echtes, klassisches Spielerlebnis à la Sonic – mit wunderschöner Pixelgrafik, die eine Reihe von neuen Zonen sowie kultige, beliebte Favoriten aus Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles und Sonic The Hedgehog CD beherbergt. Spiele als Sonic, Tails, Knuckles oder einer von zwei Charakteren, die bereits in früheren Spielen vorkamen: Mighty the Armadillo und Ray the Flying Squirrel, die jetzt zusammen mit ihren einzigartigen Fähigkeiten ins Spiel zurückkehren.