Dead Island 2: Am ersten Wochenende über 1 Million Mal verkauft

Laut dem Verlag Deep Silver übertraf Dead Island 2 in seinem ersten Verfügbarkeitswochenende eine Million Verkäufe. Coole Sache!

Erfolg für Dead Island 2

Fast ein Jahrzehnt nach der ersten Enthüllung wurde Dead Island 2 am Freitag für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC über den Epic Games Store veröffentlicht. Und in einer Pressemitteilung am Montag behauptete Deep Silver, dass das Spiel innerhalb von drei Tagen den Meilenstein von einer Million Verkäufen erreicht habe. Es hieß, die Spieler:innen hätten 11 Millionen Stunden Spielzeit angesammelt, seien 28 Millionen Mal gestorben und haben seit der Veröffentlichung des Titels über 1,1 Milliarden Zombies getötet. Das 2014 erstmals angekündigte Zombie-Action-RPG erlitt während eines turbulenten Produktionszyklus eine Reihe von Verzögerungen und Entwicklerwechseln. Es war ursprünglich in Arbeit bei Studio Yager, bevor alles von Sumo Digital übernommen wurde.

Dambuster, ein internes Deep Silver-Studio, übernahm dann 2019 die Entwicklung. So wie der Vorgänger ist auch Dead Island 2 ein Slapstick-Spiel, das voller Gewalt und Zombies steckt. Reviews allernorts sind sich einig, dass die Variante von LA ein wunderbarer Spielplatz mit verschiedenen Umgebungen ist. Eine völlig offene Welt gibt es wohl nicht, aber das tut dem Spielspaß – wenn man denn dafür aufgelegt respektive geschaffen ist – keinen Abbruch. Es sei fast unmöglich, beim Spielen nicht zu lächeln, während die Gliedmaßen in alle Richtungen wegfliegen – ob Gewalt tatsächlich so viel Spaß machen kann? Das klären wir demnächst in unserem eigenen Review zum Spiel, das ihr bei uns übrigens gewinnen könnt!