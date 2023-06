Dead Island 2 bekommt zwei Story-Erweiterungen Ende 2023 und Mitte 2024

Deep Silver hat neue Details zu den kommenden Story-Erweiterungen von Dead Island 2 zur Verfügung gestellt.

Mehr zu den Dead Island 2-DLCs

Die erste Erweiterung, Haus, wird im vierten Quartal 2023 eintreffen, das zweite SOLA Festival, das im zweiten Quartal 2024 folgt. Beide Erweiterungen sind im Expansionspass von 29,99 Euro des Spiels enthalten. Erweiterung 1 wird wie folgt beschrieben: Wie bereitet sich ein Milliardär auf die Zompokalypse vor? Ein Techno-Todeskult mit einem gesunden Hang zur Übertreibung und Gore! Die erste Story-Erweiterung, Haus, wird im vierten Quartal 2023 veröffentlicht. Erweiterung 2 wird wie folgt beschrieben: Willkommen zum SOLA-Festival, bei dem die Partyleute von LA ihren Weg in die Ekstase finden und die Rettung des Planeten so irgendwie nebenbei funktioniert. Das SOLA Festival wird im 2. Quartal 2024 starten.

Anfang dieser Woche veröffentlichte Deep Silver eine Reihe von kostenlosen Skins, die freigeschaltet werden, sobald die Spieler bestimmte Meilensteine erreicht haben. Es hat auch die HELL-A Catwalk Collection auf den Markt gebracht, die sechs Premium-Charakterpakete enthält. Jeder wird mit einem Skin für den Slayer geliefert, der im Rudel benannt ist, sowie eine Waffe, die von jedem der Slayer in der Sammlung verwendet werden kann. Fast ein Jahrzehnt nach seiner ersten Enthüllung wurde Dead Island 2 im Mai veröffentlicht und übertraf laut Deep Silver eine Million Verkäufe am ersten Wochenende der Verfügbarkeit. Habt ihr den Gewalttitel schon gespielt und was ist eure Meinung dazu?