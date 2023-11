Dead Island 2: Erster DLC namens Haus ist da

Der erste Story-DLC Haus für Dead Island 2 ist ab sofort erhältlich. Nach langer Wartezeit ist es endlich so weit, und ihr könnt loslegen!

Über Dead Island 2 Haus

In einer geheimnisvollen Villa in Malibu, in der die Grenzen der Moral etwas verschwommen sind, müssen die Spieler:innen die Geheimnisse einer Sekte – und ihres rätselhaften Anführers – erforschen, während sie sich inmitten der Zombokalypse behaupten. Der Launch-Trailer für Haus kann gleich hier bei uns angesehen werden: