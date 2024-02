dbramante1928 bringt Schutzhüllen für die neue Samsung Galaxy S24-Reihe

dbramante1928 präsentiert Schutzhüllen und Cases für die neuen Samsung Galaxy S24-Geräte – passend zum aktuellen Marktstart!

Über den Schutz von dbramante1928

Neben den neuen Hüllen mit D3O-Technologie umfasst das aktualisierte Online-Sortiment auch Hüllen aus Plastik, Silikon und Vollnarbenleder in bekannter hochwertiger Qualität. Diese Hüllen bieten einen hohen Schutz (bis zu vier Meter Fallhöhe) und überzeugen durch ein attraktives Design sowie mit zahlreichen Features. Sie sind nachhaltig und aus recyceltem Material produziert. Die in Dänemark entwickelten, umweltfreundlichen und innovativen Produkte werden ohne Kompromisse bei Qualität, Schutz, Design oder Funktionalität hergestellt. D3O arbeitet mit dbramante1928 zusammen, um seine fortschrittlichen Aufprallschutzmaterialien in eine neue Reihe umweltfreundlicher Handytaschen einzubringen. Die D3O-Technologie verhärtet sich, um die Aufprall-Kraft zu absorbieren und zu verteilen, wodurch die übertragene Energie auf den Körper deutlich reduziert wird.

Das Handy wird durch diesen Display-Schutz optimal geschützt, er bietet den dünnsten und weltweit fortschrittlichsten Schutz gegen Stöße. “Unsere Technologie hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt, vom Schlachtfeld bis zur Moto GP-Rennstrecke, und so ist die Entwicklung von Materialien für Weltklasse-Marken wie dbramante1928 eine natürliche Erweiterung unseres Innovationsprogramms”, sagte Mostyn Thomas, Global Brand Director von D3O. Iceland Ultra D3O MagSafe ist in drei Farben erhältlich: Schwarz, Blau und Transparent, mit einer Nicht-MagSafe-Variante nur in Transparent. dbramante1928 produziert konsequent ausschließlich nachhaltige Produkte aus recycelten Kunststoffen und hochwertigem, wiederaufbereitetem Vollnarbenleder für die Mobilgeräte des täglichen Lebens. Hier geht’s zu einem Produkttest von uns!