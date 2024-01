Die Unterschiede zwischen dem Samsung Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra

Die neuen Samsung Galaxy S24-Smartphones sind da. Doch was unterscheidet die Modelle genau? Seht hier unsere Auflistung!

Alle Unterschiede der Samsung Galaxy S24-Serie

Worum es in den einzelnen Gerätschaften geht, haben wir in der Vorstellung des Samsung Galaxy S24, seinem größeren Schwestermodell Galaxy S24+ sowie dem Flaggschiff-Smartphone Galaxy S24 Ultra bereits geklärt. Doch was unterscheidet die drei Modelle, die auf dem diesjährigen Unpacked-Event mit KI-Fokus vorgestellt wurden? Klickt einfach auf die Tabelle, um alle Unterschiede auf einen Blick zu sehen!