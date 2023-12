Messenger-Tasche dbramante1928 Marselisborg Test: Lässiger Notebook-Schutz im Leder-Style

Welche Anforderungen hat man an die eigene Tasche? Wie auch immer eure interne Checkliste aussieht, die Chance ist groß, dass die dbramante1928 Marselisborg euren Ansprüchen gerecht wird. Denn sie bringt wirklich alles mit, was man irgendwie brauchen könnte. Dazu gehört ein geräumiges Hauptfach, das nicht nur Schutz, sondern auch Ordnung mit sich bringt. Dieses ist in zwei Fächer unterteilt, und dazu gibt es ein weiteres Fach auf der Rückseite. Zudem befindet sich ein interner Organizer in der Tasche und ein eigenes geschütztes Fach für euer Notebook. Der verstellbare Schultergurt lässt sich prima bedienen, und generell kann die Haptik der Tasche total überzeugen. Dass sie zudem strapazierfähig ist, aus nachhaltig gewonnenem Vollnarbenleder handgefertigt wurde und in einer zu 100 % CO2-neutralen Fabrik hergestellt wurde, ist da noch ein zusätzlicher Bonus.

Einen kleinen Abzug gibt es dafür, dass es eine kleine Beschädigung ab Werk gab – kein Beinbruch, aber dennoch erwähnenswert. Und: Die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit hat grundsätzlich ihren Preis, und mit einer UVP von 129,99 Euro gehört sie definitiv nicht zu den Accessoires, die man sich mal eben so gönnt. Aber ganz ehrlich, eine Ledertasche ist hochpreisiger, und es gehört einfach dazu, so eine Aufbewahrung auch länger zu verwenden. Es ist hinlänglich bekannt, dass der Leder-Look eine Patina entwickelt, so ist es auch bei diesem Produkt. Zudem ist sie in vier Farben (Pebbled Black, Golden tan, Hunter dark und Black) erhältlich, so sollte sie auf irgendeine Weise euren Geschmack treffen können. Alles in allem ist die dbramante1928 Marselisborg ihr Geld allemal wert und macht im Alltag nicht nur als Blickfang, sondern auch als praktische Tasche und Schutzlösung einen extrem guten Eindruck!