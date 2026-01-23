Das neue Fable: Euer Ruf ist alles, was zählt

Microsoft zeigte am Donnerstag endlich eine erweiterte Vorschau auf seinen lang erwarteten Neustart des beliebten Fable RPG-Franchise.

Alles über Fable

Während des jüngsten Developer Direct-Showcases des Unternehmens teilte Playground Games, das vor allem für seine Arbeit an der Forza Horizon-Serie bekannt ist, fast 11 Minuten Gameplay-Material und Kommentare zum kommenden Titel. Das neue Spiel wird eine völlig offene Welt bieten, die wir erkunden können, mit Orten aus früheren Fable-Spielen wie Bowerstone, die zurückkehren. Playground hat nicht genau gesagt, wo das neue Spiel in der Fable-Timeline stattfindet. Wenn ihr also Fable 3 (2010) gespielt haben, erinnert ihr euch vielleicht daran, dass es eine Zeitlücke zwischen jedem der ursprünglichen Spiele gab, wobei der letzte Lionhead-Eintrag den Spielern die Möglichkeit gab, eine Version von Albion zu erkunden, die in den Tumult einer industriellen Revolution geworfen wurde. Dieses neue Spiel scheint eine traditionellere mittelalterliche Fantasy-Umgebung zu bieten. Nach dem, was wir wissen, ist eure Spielfigur der erste Held seit langem, die in Albion geboren wurde. Die Geschichte startet mit euch als Kind, und ihr werdet Briar Hill verlassen, nachdem ein „mysteriöser Fremder“ alle Bewohner in Stein verwandelt hat. Natürlich können wir dabei entscheiden, wie unser Held aussieht, mit Anpassung, einschließlich Optionen für verschiedene Hauttöne, Kopfformen, Tattoos und Narben. Alles Standard!

Im Kampf können wir eine Kombination aus Nahkampf- und Fernkampfwaffen neben Magie verwenden, um unsere Feinde zu besiegen. Zusätzlich zu einem Gesundheitsbalken scheinen Feinde einen Haltungsmesser zu haben, Spieler können sowohl leichte als auch schwere Angriffe durchbrechen, bevor sie „stilvolle“ Finisher ausführen. Laut Playground wird jeder NPC in Fable einen einzigartigen Namen und Job haben, und wir können ihnen folgen und ihre Aktionen beobachten, wenn sie zur Arbeit gehen und später nach Hause gehen, um sich in ihrem eigenen Haus auszuruhen. Playground nennt diese NPCs „eine lebende Bevölkerung“, die über 1.000 Charaktere umfasst, von denen jeder Rollen, Persönlichkeiten und Routinen hat. Anscheinend können wir auch alle daten…? Fable verfügt auch über ein Reputationssystem, und NPCs reagieren dementsprechend auf euch. Wenn also eine Person sieht, wie ihr ein Huhn tretet, werdet ihr langsam einen Ruf als ‚Hühnerjäger‘ bekommen – und wenn genug Leute sehen, dass ihr es tut, oder ihr es oft macht, wird dieser Ruf zu einem der Dinge werden, für die ihr in dieser Siedlung bekannt seid. Und die Leute werden auf euch reagieren, je nachdem, was sie über diesen bestimmten Ruf denken. Gier, Gewalt, Güte – alles ist möglich!