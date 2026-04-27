Final Fantasy 14 Online Evercold für 2027 + Nintendo Switch 2 angekündigt

Neben der Erweiterung wurde bestätigt, dass das MMO später in diesem Jahr auf Nintendo Switch 2 erscheinen wird. Evercold , die sechste Erweiterung von FFXIV , wird den Handlungsbogen der Godless Realms Saga starten, wenn sie im Januar 2027 veröffentlicht wird, enthüllte Produzent und Regisseur Naoki Yoshida während seiner Keynote beim Fan Festival 2026 in Anaheim. Yoshida bestätigte auch eine Überarbeitung des Kampfsystems, wobei die Modi Reborn und Evolved mit der Einführung von Evercold ins Spiel kommen. Der Reborn -Modus wird auf dem aktuellen Kampfsystem und der Jobmechanik basieren, sagte er, während der Evolved Mode „mehr Wert auf die Jobidentität legt“. Neue Jobs, die in Evercold eingeführt werden, können nur im Evolved -Modus gespielt werden.

Square Enix hat die nächste Erweiterung von Final Fantasy XIV Online , Evercold , angekündigt. 2027 ist es so weit!

Der Start von Evercold wird auch eine Überarbeitung der Jahreszeiten einführen und wie Spieler Belohnungen verdienen und ihre Charaktere verbessern, sagte Yoshida, ein Waffenkammer-Update, um das Spielen mit mehreren Jobs zu erleichtern, und eine erweiterte Charakteranpassung. Die Erweiterung wird auch Folgendes umfassen:

Zwei neue Jobs: Tank und physischer DPS

Erhöhung der Level-Obergrenze von 100 auf 110

Neue Städte

Unverwechselbare neue Bereiche

Neue gigantische Konstrukte und andere monströse Bedrohungen zu überwinden

Neue Verbündete

Neue Dungeons

Neue Versuche

Eine neue Raid-Serie

Ein neuer ultimativer Überfall

PvP-Updates

Laufende Inhaltsaktualisierungen

Neue Ausrüstungs- und Bastelrezepte

Aktualisierungen des Duty Support Systems

Schließlich betrat Takashi Kiryu, CEO von Square Enix, die Bühne, um die Nintendo Switch 2-Version von Final Fantasy XIV anzukündigen, die im August 2026 erscheinen wird. „Wir planen, eine frühe Zugangsphase zu haben, um die Serverstabilität zu testen und dann in den offiziellen Dienst zu starten“, sagte Square Enix. „Abenteurer von mehr Plattformen als je zuvor können sich zusammenschließen, um diese riesige Welt zu genießen.“

Während einer Pressekonferenz beim Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 bestätigte Regisseur Yoshida, dass das Spiel auf Nintendo Switch 2 „in einem stabilen Zustand 30 Bilder pro Sekunde erreichen kann“. Er fügte hinzu und erklärte, dass das Entwicklungsteam „wirklich hart“ an der Optimierung arbeitet und „bestrebt ist, die beste Leistung zu erzielen“. Wenn das von Yoshi-P höchstpersönlich kommt, wird das schon in Ordnung sein!