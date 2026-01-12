Die Xbox Developer Direct 2026 zeigt Fable, Forza Horizon 6 und mehr

Wird die diesjährige Xbox Developer Direct 2026 die kleinste aller Zeiten, oder hat Microsoft neben Fable noch mehr im Köcher?

Zur Xbox Developer Direct 2026

Seit 2023 ist die Xbox Developer Direct ein Schaufenster für kommende Xbox-Spiele von Erstanbietern. Hier haben Spiele wie Hi-Fi Rush oder auch Ninja Gaiden 2 Black ihren Einstand gefeiert. Bei diesen Ereignissen, bei denen es sich im Wesentlichen um die Xbox-Version eines Nintendo Direct- oder Sony State of Play handelt, haben wir unter anderem auch Gameplay-Enthüllungen und Details zu Doom: The Dark Ages, Ninja Gaiden 4 und Clair Obscur: Expedition 33 gesehen. Nach einem wirklich ausgiebigen Developer Direct im letzten Jahr mit insgesamt fünf Spielen wenden wir uns nun diesem Jahr zu. 2026 ist ein entscheidendes Jahr für die Marke Xbox. Nach einem turbulenten Jahr 2025, das von Entlassungen und Studioschließungen geprägt wurde, ist 2026 das Jahr, in dem Xbox große Franchises wie Gears of War und Fable zurückbringen will. Nur eines davon wird jedoch bei der bevorstehenden 2026 Developer Direct auftreten. Microsoft gab bekannt, dass Fable, Forza Horizon 6 und Beast of Reincarnation am 22. Januar um 13:00 Uhr Eastern Gameplay-Enthüllungen sehen werden. Vor 2026 gab es bei jedem Xbox Developer Direct fünf Spiele.

Zusätzlich zu den drei genannten Spielen werden Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day und World of Warcraft Midnight (Blizzard Entertainment, aber Microsoft besitzt sie) veröffentlicht. Es gibt auch mehrere Spiele ohne Veröffentlichungsdatum, insbesondere Clockwork Revolution, State of Decay 3 und das unbetitelte Spiel von Toys for Bob. Clockwork Revolution wurde 2023 angekündigt und sah einen fünfminütigen Gameplay-Trailer auf dem Xbox Games Showcase im letzten Jahr. State of Decay 3 wurde im Juli 2020 angekündigt, fehlt aber seitdem in Aktion. Wir waren davon ausgegangen, dass 2026 vielleicht das Jahr sein würde, in dem wir mehr über diese Spiele erfahren und möglicherweise sogar ein Veröffentlichungsdatum für eines von ihnen erhalten würden. Bis jetzt scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein. Natürlich könnten Microsoft und Team Xbox einige Überraschungen im Ärmel haben, wie sie es letztes Jahr mit der überraschenden Ankündigung von Ninja Gaiden 4 und Ninja Gaiden 2 Black getan haben. Dieses Jahr werden wir alle gemeinsam herausfinden, was Xbox Anfang 2026 zu enthüllen bereit ist.