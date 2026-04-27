Capcom feiert 7 Millionen Verkäufe von Resident Evil Requiem

Capcom feierte einen neuen Verkaufsmeilenstein von Resident Evil Requiem mit einer Mitarbeiterparty, an der Geoff Keighley (Game Awards) teilnahm.

Erfolgreiches Resident Evil Requiem

Wie in den Medien zu sehen ist, die Regisseur Koshi Nakanishi auf seinen Instagram-Storys geteilt hat, die von Social-Media-Nutzern archiviert wurden, enthielt die Party Kuchen mit Leon und Grace, was zeigt, dass Requiem jetzt 7 Millionen Mal verkauft hat. Laut Nakanishi schien Keighley auch ein „After-Party-Bingo“ zu veranstalten. Die Anwesenheit des Game Awards-Moderators hat erwartet Spekulationen ausgelöst, dass Capcom eine Enthüllung für das Summer Game Fest im Juni planen könnte, das es regelmäßig unterstützt. Resident Evil Requiem verkaufte sich laut Capcom in weniger als einer Woche 5 Millionen Mal, als es im Februar veröffentlicht wurde, und erreichte einige Wochen später 6 Millionen, was es mit Abstand zum bisher am schnellsten verkauften Spiel der Serie macht. 7 Millionen Verkäufe in weniger als zwei Monaten setzen die starke Dynamik des Spiels fort.

Wie der Serienhistoriker Alex Aniel feststellte, war das vorherige RE-Spiel, das diesen Meilenstein am schnellsten erreichte, Resident Evil 4 (2023), das 12 Monate und 1 Woche benötigte, um 7 Millionen zu erreichen. Capcom bekräftigte kürzlich die Pläne, mehr Inhalte für Requiem zu veröffentlichen, und erklärte: „Resident Evil Requiem ist der neueste Teil der Resident Evil-Serie, der fotorealistische Bilder und ein tiefes Gefühl des Eintauchens bietet. Die Spieler können die erhöhte Essenz des Survival-Horror-Erlebnisses durch das Zusammenspiel von intensiver Angst und berauschender Action genießen, das durch zwei Protagonisten ermöglicht wird. „In Zukunft plant Capcom, mehrere Maßnahmen wie laufenden Support und zusätzliche Spielinhalte zu implementieren, damit die Spieler den Titel länger genießen können.“ Das klingt doch schon mal vielversprechend, was haltet ihr davon?