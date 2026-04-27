Kommt nach Resynced auch ein Assassin’s Creed-Remake des Originals?

Nach Jahren der Gerüchte und Vorfreude wurde Assassin’s Creed Black Flag Resynced vor kurzem offiziell angekündigt. Kommt auch das Original?

Assassin’s Creed Remake, die Zweite

Da wir uns dem Veröffentlichungsdatum von Resynced nähern, das bereits am 9. Juli angesetzt ist, scheint es, dass die Fans des Franchise in naher Zukunft mehr bekommen könnten. Im Laufe der Jahre haben wir viele unglaubliche Remakes gesehen, die herauskamen, wie Resident Evil 4 und viele mehr, und Fans haben Ubisoft schon sehr lange gebeten, einige der klassischen Assassin’s Creed-Titel erneut sehen zu können, und es scheint, dass wir eines aus dem Spiel bekommen könnten, mit dem alles begann. Ein glaubwürdiger Ubisoft-Leaker hat erklärt, dass ein Remake von Assassin’s Creed bereits seit Jahren in der Entwicklung ist und bald enthüllt werden könnte.

Es scheint, dass Ubisoft endlich die Fans gehört hat. Während die Veröffentlichung des ersten Remakes in der Geschichte des Franchise, Assassin’s Creed Black Flag Resynced, immer näher rückt, ist es bereits dabei, einen weiteren ikonischen Eintrag im Franchise neu zu erstellen. Jonathan, der ein glaubwürdiger Ubisoft- und Assassin’s Creed-Insider ist und in der Vergangenheit viele Male bewiesen hat, dass er Recht hat, hat kürzlich einen Tweet veröffentlicht, der enthüllt, dass das Team möglicherweise an dem Remake des ersten Spiels arbeitet. Er erklärte weiter, dass er zuletzt im Jahr 2023 davon gehört habe, was darauf hindeutet, dass bald eine offizielle Ankündigung folgen kann.