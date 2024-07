Das bringt Capcom alles in der zweiten Jahreshälfte 2024!

Capcom erzählt in einem Video mehr zu Dead Rising Deluxe Remaster , Kunitsu-Gami: Path of the Goddess und Resident Evil 7 für Mobilgeräte.

Capcom tritt aufs Gas

Die Präsentation wird auf dem YouTube-Kanal von Capcom angezeigt, und ihr könnt sie über das Live-Stream-Video gleich hier auf dieser Seite ansehen. Das Dead Rising Deluxe Remaster wurde letzte Woche angekündigt und kommt in diesem Jahr auf die “neueste Generation von Plattformen”, und wird als “aktualisierte Veröffentlichung mit einem brandneuen Look” bezeichnet.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess ist ein Einzelspielerspiel, das in einem japanisch inspirierten Universum spielt, das “der Tradition wirklich einzigartiger Titel wie Okami und Shinsekai – Into the Depths folgt”, so Capcom. Es wird am 19. Juli weltweit auf Xbox Game Pass, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows, PS5, PS4 und Steam veröffentlicht.

In den Fußstapfen von Resident Evil 4 Anfang dieses Jahres wird Resident Evil 7 Biohazard ab sofort über den App Store für iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und alle iPads und Macs mit dem M1-Chip oder höher verfügbar sein. Resident Evil 2 befindet sich derzeit auch in der Entwicklung für die gleichen Plattformen, obwohl ein Veröffentlichungsfenster nicht bestätigt wurde.