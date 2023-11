Capcom kündigt Resident Evil 4 für iPhone, iPad und Macs an

Resident Evil 4 Remake wird Ende Dezember 2023 für iPhone, iPad und Macs verfügbar sein. Die Voraussetzung ist ein aktueller Prozessor!

Resident Evil 4 <3 Apple

Capcom hat angekündigt, dass das Resident Evil 4-Remake am 20. Dezember das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max sowie iPads und Macs mit einem M1- oder aktuelleren Chipsatz erreichen wird. Die Separate Ways-Erweiterung wird am selben Tag verfügbar sein. Das Remake des Survival-Horror-Klassikers von 2005 wird Universal-Kauf-Unterstützung haben, so dass wir es nur einmal kaufen müssen, um es auf iPhone, iPad und Mac zu spielen. Es gibt auch übergreifende Spielstände, so könnt ihr dann nahtlos zwischen euren unterstützten Mac-, iPhone- und iPad-Geräten hin und her wechseln. Zudem dürfen wir einen Teil des Spiels kostenlos ausprobieren, bevor wir uns für den Kauf oder dagegen entscheiden. So können wir sehen, wie gut Resident Evil 4 auf dem eigenen Gerät läuft und herausfinden, ob die Touch-Steuerung auf iPhone und iPad gut genug funktioniert.

Das ist aber kein KO-Kriterum, da es auch Controller-Unterstützung gibt. Wir können mit einer Tastatur und Maus auf dem Mac spielen, und Controller lassen sich schon längst mit iPhone und iPad koppeln. Apple hat sich in letzter Zeit etwas mehr darauf konzentriert, hochkarätige Spiele auf seine Geräte zu bringen. Capcom ist da äußerst fleißig: Resident Evil Village ist auch auf iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max und Apple Silicon-betriebenen iPads verfügbar, während diese Woche bekannt wurde, dass der Katzenhit Stray aus dem Jahre 2022 ebenfalls im Dezember auf den Mac kommt. Assassin’s Creed Mirage und Death Stranding gehören zu den anderen Spielen, die in den kommenden Monaten auf Apple-Geräte kommen sollen. Langsam scheint die Gaming-Initiative von Apple zu greifen!