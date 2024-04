Dank Yale in Sicherheit: Das Ökosystem im Lokalaugenschein

Ruhig schlafen und verreisen – das Yale-Sicherheitsökosystem macht es möglich. Was der Hersteller im Komplettsystem anbietet, erfahrt ihr hier!

Über das Yale-Ökosystem

Das neue Yale Linus Smart Lock L2, der Smart Alarm, die Smart Indoor und Outdoor Cameras sowie die Smart Video Doorbell sind alle Teil des Yale Smart-Sicherheitsökosystems. All diese Geräte sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit anderen Yale-Produkten wie dem Smart Opener für Tor und Garage und den Smart-Aufbewahrungslösungen zusammenarbeiten. Doch was bringt das genau? Nun, die Anschaffung dieser Geräte muss nicht auf einmal erfolgen. Denn ihr könnt ganz simpel mit einem Produkt beginnen und es euch in der Praxis ansehen. Nach dem Test steht es euch frei, euer Haussicherheitssystem durch Hinzufügen weiterer Geräte je nach Bedarf auszubauen. Die Yale Home App ermöglicht dabei die Verwaltung all eurer Yale-Geräte von einem zentralen Ort aus, erhöht so die Nutzerfreundlichkeit und bietet euch die komplette Übersicht in eurem Smart Home. Wie kommt man nun mit diesen Produkten in Berührung?

Smart Outdoor Camera: Alles im Blick

Bevor sich jemand Zutritt zu eurem Heim verschaffen kann, gilt es, sich der Haustüre zu nähern. Da scheint es wertvoll, schon vorab zu wissen, wer da des Weges kommt. Mit der Überwachungskamera Yale Smart Outdoor Camera ist das keine Hexerei: Dank scharfem Full HD-Bild mit 154°-Sichtfeld, verbesserter Nachtsicht in Farbe und einem Scheinwerfer entgeht euch nichts. Dank des eingebauten Bewegungssensors und der integrierten KI mit Personenerkennung, Fahrzeugerkennung und Haustiererkennung ist euer Grundstück durchgehend zuverlässig geschützt und ihr bleibt mittels Push-Benachrichtigungen immer bestens informiert. Eine Zwei-Wege-Audio-Unterstützung hilft bei der Kommunikation mit erwünschten und unerwünschten Besucher:innen. Die flexible kabellose Montagemöglichkeit macht es einfach, die Yale Smart Outdoor Camera auf Wunsch auch etwas versteckter anzubringen.

Läuten mit der Smart Video Doorbell

Wenn man zu Besuch kommt, läutet man an – das gebietet die Erziehung. Die Yale Smart Video Doorbell übernimmt dabei den kompletten Empfang: Nach dem Klingeln werdet ihr am Smartphone via Video-Call angerufen, und ihr könnt nach dem Abheben euren Besuch sehen und auch mit ihm sprechen. Ihr bekommt detaillierte Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn eine Bewegung erkannt wird, sodass ihr nie wieder eine Lieferung oder einen Gast verpasst. Das funktioniert wunderbar, wie wir im Test festgestellt haben! Als Teil des Yale Smart-Sicherheitsökosystems könnt ihr so ganz leicht mit der Yale Home-App überprüfen, wer an eurer Tür klingelt, und wenn es sicher ist, könnt ihr sogleich eure Tür mit einem Yale Smart Lock aufschließen, um die Person hereinzulassen.

Zum Linus Smart Lock L2

So ein smartes Türschloss macht sich rasch bezahlt, wie wir in unserem Review feststellen konnten. Denn neben der erhöhten Sicherheit macht sich rasch auch viel mehr Komfort bei eurer Eingangstüre breit. Keine Schlüsselsuche, keine Unsicherheiten und kein Aussperren mehr – alles wird möglich, wenn ihr es nur konfiguriert. Sowohl eine automatische Öffnung, wenn ihr euch nähert, als auch ein zeitgesteuertes Versperren sind nur der Anfang. Freunde, Verwandte und anderen Personen, denen ihr vertraut, könnt ihr ganz leicht via Smartphone Zugang gewähren. Damit nicht genug, das Yale Linus Smart Lock L2 hält dank Akku bis zu sechs Monate ohne Ladung durch und lässt sich auch mit Zubehör erweitern. Der Yale Dot beispielsweise kann als NFC-Schlüssel (Near Field Communication Technology oder Nahfeldkommunikation genannt) verwendet werden, dank Door Sense-Technologie wisst ihr, ob die Türe offen oder geschlossen ist, und auch ein Keypad für PIN-Codes ist erhältlich. So bleibt der Zutritt sicher!

Alarm, ein Smart Alarm

Und selbst, wenn sich jemand mal unbefugten Zutritt verschaffen sollte, auch hier gibt es eine passende Lösung. Denn mit dem Yale Smart Alarm ist ein äußerst mächtiges System verfügbar, das für Objekte jeder Größe entwickelt wurde. Je nachdem, was ihr benötigt, könnt ihr damit bis zu vier Bereiche unabhängig voneinander steuern und überwachen. Selbst mehrere Häuser lassen sich problemlos überwachen, ohne, dass ihr das Konto wechseln müsst. Bis zu 100 Zubehörteile können hinzugefügt werden, wie etwa Überwachungskameras oder Bewegungssensoren. Dank Anbindung an die Yale Home App erfahrt ihr dann auch fein säuberlich aufgelistet, wann der Alarm ausgelöst wurde. Natürlich lassen sich die intelligenten Alarme auch aktivieren, teilaktivieren oder deaktivieren – ganz so, wie es sein soll! Und dieser Zugang lässt sich auch mit anderen teilen – so geht Smart Home.

Augen auf: Smart Indoor Camera

Im Innenbereich habt ihr dann alles mit der Yale Smart Indoor Camera im Blick. Sie ist ideal für Haustierbesitzer, Eltern oder Angehörige – so lässt sich jederzeit nachsehen, was gerade so in den eigenen vier Wänden passiert. So wie auch die anderen Lösungen des Herstellers bietet diese Kamera eine scharfe Live-Ansicht in Full HD-Auflösung, Zwei-Wege-Audio zur Kommunikation und eine Personenerkennung für genaue App-Benachrichtigungen. Damit nicht genug: An die Privatsphäre wurde genauso gedacht wie an eine Nachtsichtfunktion. So kann die intelligente WLAN-Kamera auch problemlos als Babymonitor verwendet werden, wenn ihr nachts den Schlaf oder die Aktivität eures Kindes prüfen wollt. Natürlich ist hier die einfache Einrichtung von Kamera und Anbindung an die App zu erwähnen, doch das System ist nicht nur herstellergebunden.

Eine große Sicherheits-Familie

Yale hat das eigene Sicherheitsökosystem so konzipiert, dass es offen für die Interoperabilität mit anderen Marken ist und so das Nutzererlebnis verbessert. Zu diesen Partnerschaften gehören unter anderem Smart Home- und Smart Hosting-Geräte sowie Video-Gegensprechanlagen. Partner wie Samsung SmartThings, Homey, Operto, Doorbird und Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa seien da erwähnt. Mit Linus L2 könnt ihr zum Beispiel Aktionen wie das Ausschalten der Beleuchtung oder das Herunterdrehen der Thermostate beim Verlassen des Hauses auslösen, sobald die Tür verschlossen ist, und jedes System wieder einschalten, sobald die Tür geöffnet wird, um Energie zu sparen. Yale arbeitet an der Entwicklung von Matter-kompatiblen Lösungen, die noch 2024 integriert werden, um ein noch reibungsloseres Sicherheitserlebnis bei der Nutzung des Yale Linus Smart Lock L2 zu bieten.

Nicht umsonst haben Hersteller wie Yale mit ihren Produkten einen großen Anteil daran, dass man sich sicher fühlen kann. Denn laut einer Studie, die kürzlich von Yale in Auftrag gegeben wurde, fühlen sich 96 % der Österreicher:innen in ihrem Zuhause sicher, womit sie den Spitzenreiter der zehn untersuchten europäischen Länder bilden. Zu den Faktoren, durch die sich Personen in ihrem Zuhause sicher fühlen, zählen laut der Studie qualitativ hochwertige Schlösser, passende Außenbeleuchtung, die Nähe zu Nachbarn und zuverlässige Überwachungssysteme. Spannend hierbei ist, dass die Nutzung von Smart Home in Österreich dennoch recht niedrig ist: 61 % der Befragten gaben an, dass sie keine Smart Home-Geräte in ihrem Zuhause verwenden. Das ist ein Umstand, den es zu ändern gilt, und Yale hat mit diesem Rundherum-Komplettsystem eine tolle Produktpalette im Angebot. Yale-Produkte können aus Österreich und der Schweiz leider nicht im deutschen Yale-Webshop (www.yalehome.de) gekauft werden. Käuflich erhältlich sind Yale-Produkte in Österreich bei folgenden Yale-Partnern: Cyberport, tink, Conrad und Reichelt. Was haltet ihr von diesem Angebot?