PetTec Pet Cam Free Test: Gründlich überwacht in deutscher Qualität

Die Pet Cam Free von PetTec schickt sich an, euren Innen- oder Außenbereich überwachen zu können. Was kann die Kamera alles?

Über die PetTec Pet Cam Free

Auf der offiziellen Website der PetTec Pet Cam Free findet sich schnell alles, was es zum Produkt zu wissen gibt. Sie ist sowohl für innen als auch außen geeignet, kostet einzeln 85,- Euro und bietet einige Vorzüge, die der Hersteller rasch auflistet. So wird das Gerät als kabellose Überwachungskamera mit Sprachfunktion, Nachtsicht und extrem starkem Akku vorgestellt. Was bedeutet das genau? Nun, dank einer 3 MP-Kamera gibt es eine ganz feine Auflösung zu bewundern, und der Akkubetrieb sollte für bis zu neun Monate Überwachung ausreichen.

Damit nicht genug, dank der Nachtsichtfunktion tut auch spätere Uhrzeit oder gar schlechtes Wetter eurer Sicht keinen Abbruch. Eine Zwei-Wege-Audio-Kommunikation stellt sicher, dass ihr mit den Personen, die ihr im Blickfeld habt, auch sprechen könnt – so lassen sich Missverständnisse klären, Anweisungen geben und mehr. Ein Bewegungsmelder kann zudem aktiviert werden, sodass ihr im Falle einer Bewegung sofort verständigt werdet. Eine App gibt es zusätzlich, die euch den Zugriff auf die PetTec Pet Cam Free jederzeit gewährleistet, und selbstverständlich ist sie DSGVO-konform. Klingt gut? Legen wir los!

Der erste Eindruck

Die PetTec Pet Cam Free Überwachungskamera für Indoor & Outdoor macht bei ihrem Design nichts falsch und auch nichts neu. Sie besteht zu einem überwältigenden Großteil aus der Farbe Weiß, ist in länglicher Kapselform gehalten und besitzt links und rechts genau zwei gummierte Abdeckungen, die vor Spritzwasser schützen. Was beschützen sie? Nun, auf der rechten Seite des Geräts befindet sich mittig die Standby-Taste, die ihr zum Ein- und Ausschalten des Produkts verwendet. Links findet ihr zweierlei, nämlich die USB-C-Buchse zum Aufladen und die Reset-Taste, falls ihr die Kamera jemals zurücksetzen solltet.

Beide Abdeckungen halten sehr gut an ihrem Platz, fast schon störrisch verhindern sie das Eindringen von Flüssigkeiten. Mit etwas Fingernageleinsatz kommt ihr aber gut an den von euch gewünschten Ort, und die Standby-Taste ist ähnlich gelagert. Abgesehen davon findet ihr an der Front ein Mikrofon und an der Rückseite einen Lautsprecher sowie eine Schraubvorrichtung, dank dieser dürft ihr die PetTec Pet Cam Free genau dort anbringen, wo ihr es wünscht. Denn zu diesem Zwecke ist eine Halterung im Lieferumfang enthalten, damit ihr diese wo anschrauben könnt, wo die Kamera hin soll. Das bringt uns dann zur App-Unterstützung!

Zur Snoop Cube-App

Lasst euch nicht verwirren: Auch, wenn wir hier von der PetTec Pet Cam Free sprechen, so wird sie tatsächlich mit der Snoop Cube-App von PetTec (Stage10 GmbH) in Betrieb genommen. Das Einrichten der Kamera wird via QR-Code vorgenommen, und als Rückbestätigung wird dann auf eurem Smartphone ein Code angezeigt, den dann die Cam selbst “lesen” muss. Nach der erfolgten Ersteinrichtung wird der Prozess mit einem Erfolgs-Ton quittiert, und ihr könnt loslegen! Die App bietet dabei alle Funktionen, die so für die Video-Überwachung eures Eigenheims notwendig und wünschenswert sind. Nachdem ihr ein Zuhause angelegt und Räume definiert habt, könnt ihr nach Herzenlust eure Geräte darin verteilen.

Die App lässt euch dabei die Status-LED einrichten, eine Zeiteinstellung vornehmen, Klangeinstellungen verändern, eine Video- und Geräteverschlüsselung aktivieren (das Passwort müsst ihr euch merken!), eine Echtzeitüberwachung einstellen, den Akkustand checken und auch das Aufnahmemanagement betreiben, sprich eure Videos verwalten. Dank eines Abos von PetTec (dort Smart Services genannt) ist es dann auch möglich, die Pet Cam Free zur Erkennung von Menschen, Haustieren, Autos und Paketen zu verwenden. Das macht sie dann zu so viel mehr als eine reine Kamera, das Abo kostet euch aber 2,99 Euro für einen Monat (2,49 Euro bei einem laufenden Abo bzw. 24,99 Euro bei jährlicher Zahlungsweise). Auch ein Alarm-Cloud-Speicher für 4,99 Euro pro Monat ist möglich, er ermöglicht euch 30 Tage Dauerspeicherung ohne Zeitbegrenzung und Wiedergabe-Extras.

Die Pet Cam Free im Alltag

Auch interessant ist, dass die Snoop Cube-App einen eigenen Reiter besitzt, der euch in den PetTec-Shop bringt. Falls ihr also noch mehr vom Hersteller kaufen wollt, funktioniert das sehr niederschwellig! Doch wie schlägt sich die Kamera nun in der Praxis? Dementsprechend haben wir sie bei uns zu Hause installiert und für ein paar Wochen benutzt. Wie es zu erwarten ist, reagiert sie bei einer entsprechend guten WLAN-Verbindung wirklich rasch – nicht mehr als fünf Sekunden dauert es, bevor ihr ein Live-Bild eurer Kamera bekommt. Gleichzeitig ist es möglich, ein Foto oder ein Video aufzunehmen, eine Sirene auszulösen, die Bewegungserkennung zu steuern und mehr. Auch eine Nachtsicht ist möglich, sie wechselt dann von der farbigen Tagesdarstellung auf Schwarz-Weiß.

Sollte sich bei der entsprechenden Einstellung dann etwas vor der Linse der Kamera tun, werdet ihr ohne Umschweife benachrichtigt. Das funktionierte im Testzeitraum stets rasch und zuverlässig, und schon bald verlässt man sich zur Gänze auf die Notifications des Produkts. Sehr gut! Gleichzeitig dürft ihr im Reiter “Mitteilungen” alles ansehen, was in der Vergangenheit liegt, seien es Alarmbenachrichtigungen, die Freigabehistorie oder Systemmeldungen. Natürlich gibt euch die Snoop Cube-App auch früh Bescheid, bevor der PetTec Pet Cam Free der Saft ausgeht, das ist eine sehr gute Sache. Nach etwa vier Stunden am Ladegerät ist das Gerät auch wieder voll geladen, dann habt ihr wieder Ruhe für die nächsten Monate.

Die Technik des Geräts

Bis zu neun Monate Akkulaufzeit verspricht der Hersteller, und nach den ersten Testwochen komme ich hochgerechnet auf etwa sieben Monate. Das klingt sehr gut und entspricht auch dem 9.000 mAh-Akku, der im Datenblatt der Kamera angegeben ist! Bleiben wir bei der Technik: Der 3 MP-Sensor macht Fotos sowie Videos in einer Auflösung von 2304 x 1296 (also mehr als Full HD!) und steckt in einem Gehäuse, das 116 mm hoch und 59 mm breit/tief ist. Der Nachtmodus des Produkts funktioniert sehr gut, bei schwacher Beleuchtung wechselt die Cam automatisch in den Schwarz-Weiß-Modus und bietet euch wieder ein gutes Bild – mit mehr Kontrast, aber klarerweise weniger Farbe. Andere Lösungen können auch Farbe in der Nacht – ist euch das einen Aufpreis wert?

So oder so bietet das Gerät euch einen 4x Digitalzoom, wenn ihr ihn benötigt. Dank der Bewegungsmelderfunktion und dem Zwei-Wege-Audiosystem der PetTec Pet Cam Free und dem inkludierten Spritzwasserschutz nach IPX5-Standard ist diese Kamera aber nicht nur für Haustierbesitzer:innen interessant. Sie kann nämlich problemlos auch als Außenkamera zu Überwachungszwecken eingesetzt werden, und doppelt darüber hinaus die Funktion einer Gegensprechanlage. Dadurch, dass die Akkulaufzeit so enorm ist, müsst ihr euch wesentlich weniger Gedanken um das Aufladen machen als beim Mitbewerb – und gleichzeitig ermöglicht es der Akku euch, die Kamera wo zu platzieren, wo keine Stromquelle in der Nähe ist. Sehr cool!