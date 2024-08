Crash Bandicoot 5 kommt nicht, muss Live-Service-Spielen weichen

Ein neuer Bericht hat behauptet, dass sich Crash Bandicoot 5 in der Entwicklung beim Entwickler Toys For Bob befand, aber es wurde abgesagt.

Bye, Crash Bandicoot 5

Anscheinend gab es kein Geld mehr, da Activision die Finanzierung von Einzelspielertiteln zugunsten von Live-Service-Multiplayer-Titeln zurückzog. Laut einem neuen Bericht des Gaming-Historikers Liam Robertson wurde das Spiel, das sich in einem sehr frühen Produktionsstadium befand, nach dem, was Activision als sehr schwache Verkäufe (echt?) für Crash Bandicoot 4: It’s About Time (zu unserem Test) betrachtete, abgesagt. Etwa zur gleichen Zeit wird behauptet, Activision habe auch Pitches für andere Fortsetzungen von Einzelspielertiteln, wie Tony Hawk’s Pro Skater, abgeschossen.

Der Bericht behauptet, dass Toys For Bob einer kleinen Gruppe von Entwicklern die Aufgabe stellte, sich die Zukunft der Serie vorzustellen, ein Projekt, das intern als Crash Bandicoot 5 bezeichnet werden würde. Dies wäre ein 3D-Plattformer für Einzelspieler und eine direkte Fortsetzung von Crash Bandicoot 4: It’s About Time gewesen, wird erzählt. Ein vermeintliches Konzept führte sogar dazu, dass sich Crash mit Spyro zusammengetan hat und einer interdimensionalen Bedrohung für beide Welten folgt. Dem Bericht zufolge “waren Crash und Spyro als die beiden spielbaren Charaktere gedacht.” Aber derzeit werden wir das nicht zu Gesicht bekommen. Schade oder gut so?