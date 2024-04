Crash Bandicoot 4: It’s About Time hat sich fünf Millionen Mal verkauft

Es scheint, dass das vierte große Crash Bandicoot-Spiel seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2020 viel Verkaufserfolg erlebt hat.

Gratulation, Crash Bandicoot

Laut Crash Bandicoot 4: It’s About Time Design Director Toby Schadt (über LinkedIn) hat sich die “gut aufgenommene Fortsetzung” angeblich über fünf Millionen Exemplare seit ihrem ursprünglichen Debüt auf PlayStation und Xbox verkauft. Aus unserem Review: Trotz meiner Kritikpunkte hatte ich wirklich sehr viel Spaß an Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Durch die abwechslungsreichen Levels, die zusätzlichen Charaktere und die vier Masken entstehen ständig neue Mechaniken und Situationen, die gemeistert werden wollen. Die richtig harten Zusatzmissionen, sowie die Skins sind nichts für mich. Puristen und Completionists werden damit aber sicher viel Freude haben. Mit dem Einfallsreichtum und den Spielspaß eines 3D-Marios kann Crash noch nicht mithalten. Für die 2.5D Donkey Kong-Games reicht es aber alle Mal.