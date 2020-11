Crash Bandicoot 4: It’s About Time im Test

Crash Bandicoot 4: It’s About Time setzt auf alte Stärken und erzeugt mit behutsamen Änderungen ein spaßiges Jump and Run in 2.5D.

Es wurde wirklich Zeit!

Im Jahr 1998 erschien Crash Bandicoot 3, das letzte Game mit einer offiziellen Zahl im Titel. Die ersten drei Teile entwickelte damals noch niemand geringeres als Naughty Dog. Bis zum heutigen Tag sind dann noch weitere 17 Spiele erschienen, darunter auch einige mehr oder weniger gute Versuche ins Kart Racing einzusteigen. Nintendo und Mario konnte man damals wie heute nicht vom Thron stoßen, weder was Jump and Run, noch Kartracer anbelangt. Die schwankende Qualität ist auch durch die bisher 15 verschiedenen Entwicklungsstudios zu erklären, die in diesem Prozess verschlissen wurden. 2017 fand man mit dem Remake der ersten drei Teile, der Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy zurück in die Spur. Entwickler Toys for Bob erledigte damals schon den Port für die Switch und lieferte auch das beliebte Remake Spyro Reignited Trilogy zu den Spyro Titeln ab. Die N. Sane Trilogy konnte sich bis heute über 10 Millionen Mal verkaufen und jetzt endlich gibt es einen vierten Teil. Crash ist damit in der Gegenwart angekommen und das erstaunlich gut.

Back and forth to the future

Wobei Crash nicht nur in der Gegenwart angekommen ist. Die Bösewichte Dr. Neo Cortex, N.Tropi, N.Brio, N.Gin und Uka-Uka, entfliehen ihrem interstellaren Gefängnis durch einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum, wodurch Crash und seine Schwester Coco auch die Vergangenheit und die Zukunft bereisen. Um alles wieder in Ordnung zu bringen müssen die beiden die vier Quantum-Masken finden. Ihr merkt schon der Inhalt der Geschichte ist nicht wahnsinnig tief. Sie sorgt aber für sehr lustige Momente, denn die Zwischensequenzen sind sehr schön animiert und erinnern an Pixar Filme, die mit Animaniacs-Humor gegreuzt wurden – nicht gerade die schlechteste Mischung! Kein Wunder, die Looney Tunes waren eine große Inspiration während der Entwicklung. Die Kabeleien zwischen den Schurken, die zwar denselben Plan haben, sich aber trotzdem nicht mögen und Crash als vertrottelter Beuteldachs funktionieren gut und sorgen für eine humorvolle Stimmung. So gar so gut, dass ich mir davon noch mehr wünschen würde. Da könnte sich ein gewisser italienischer Klempner eine Scheibe davon abschneiden. Die „Story“ ist hier deutlich amüsanter, als in den 2D Marios.